Monolith Soft søker talenter til sitt nye RPG

HQ

Monolith Soft, skaperne av Xenoblade Chronicles 3, har lagt ut på sin offisielle nettside en liste over åpne stillinger for sitt nye prosjekt, som de bare omtaler som et nytt RPG. Logisk nok, og med tanke på katalogen over spill de har utviklet, er forventningene høye.

Administrerende direktør Tetsuya Takahashi erkjenner selv at kravene fra studioets kunder gjør at de trenger å ansette eksepsjonelle, multidisiplinære talenter, selv om han skiller mellom åtte ulike kategorier. Utvalget omfatter blant annet 2D- og 3D-artister, utviklingsingeniører, animatører og effektdesignere.

Om dette "nye rollespillet" blir en ny del av Xenoblade Chronicles-serien, eller noe annet, gjenstår å se. Uansett er det trygt å si at med tanke på at dette er stillinger i den tidlige utviklingskjernen, vil vi se resultatene på Nintendos fremtidige konsoll, etterfølgeren til Nintendo Switch.