Monolith Soft vil fortsette med å bygge videre på Xenoblade-universet

Det var en periode etter lanseringen av Xenoblade Chronicles 2 hvor det så ut til at det vil kunne gå meget lang tid før vi kom til å se et nytt kapittel i serien. Den gang uttalte utvikleren Monolith Soft at de nå ønsket å eksperimentere litt med nye universer og sjangere, men med utgivelsen av Xenoblade Chronicles: Definitive Edition ser de ut til å ha ombestemt seg litt.

Som GamingBolt skriver så har studiosjefen Tetsuya Takahashi nå slått fast at Monolith Soft vil fortsette med å bygge videre på Xenoblade-serien, og at det nå kan skje både vi store nye kapitler, og også mindre spin-offs i fremtiden.

"From the point of view of giving Monolith Soft more variety, I would like to do a smaller-scale project if the opportunity arose. But right now, I think we should focus on increasing the value of the brand that we have created with the Xenoblade Chronicles saga. Of course, if we manage to organize ourselves in a way that allows us to do so, I would also like to give a small-scale project a chance."

