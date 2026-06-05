Monopoly Go lanserer et tidsbegrenset samarbeid med The Simpsons

I mobilspillverdenen, som i dag har over 300 millioner brukere bare i Europa, finnes det en gigant uten sidestykke: Monopoly Go Et spill som har generert milliarder av kroner til skaperen Scopely, og som nå slår seg sammen med en av popkulturens mest kjente og elskede IP-er. For etter 13 års pause fra mobilmarkedet er The Simpsons tilbake med et spesielt samarbeid i Monopoly Go.

Denne crossoveren er skapt sammen med de opprinnelige skaperne av The Simpsons, og er et eventyr spekket med humor, historiske rivaliseringer, skjulte referanser og ikoniske figurer. Homer, Marge, Bart, Lisa og Mr. Burns blander begge universene som aldri før, og møtes for første gang sammen med Mr. Monopoly og Scottie.

På dette nye brettet kan spillerne utforske nyoppussede versjoner av noen av The Simpsons' mest legendariske steder, fra atomkraftverket, Kwik-E-Mart, Moe's Tavern, temaparken Krustyland og mange flere. Hele sesongen er knyttet sammen av en felles fortelling som utspiller seg gjennom hele arrangementet, spekket med vitser, nikk og overraskelser for fans som har vært med lenge.

Simpsons-sesongen vil være tilgjengelig på Monopoly Go fra 3. juni til 29. juli, så skynd deg å nyte den! Se kampanjevideoen med stemmene til Will Ferrell og Harry Shearer nedenfor.