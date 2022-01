HQ

Brettspill har gjennomgått en enestående renessanse de siste ti årene, og utviklet seg fra noe vanlige mennesker forbinder med barn til en allment akseptert sosial hobby for voksne. Så det er neppe overraskende at vi også har sett en økt tilstedeværelse av brettspill på både PC og konsoller, med mange av sjangerens storheter representert nå. Mange har hatt strålende digitale konverteringer, og nå er det på tide at det klassiske Monopoly også gjør et stort comeback. Og jeg vet hva du tenker, for hvor spennende kan det overhodet være å ha en annen versjon av et av verdens mest oppbrukte og utdaterte brettspill?

Det som raskt ble tydelig i løpet av de første minuttene med Ubisofts Monopoly Madness var hvor lite dette spillet faktisk deler med sin analoge, eldgamle forgjenger. Så å si alt er ugjenkjennelig, og selv om det grunnleggende konseptet forblir det samme (med fokus på å anskaffe tomter og deretter bygge videre på dem), er tilnærmingen helt ny. Borte er den trege turbaserte spillingen, og i stedet finner du et kaotisk partyspill. Monopoly Madness er et vilt spill hvor alle spillere beveger seg fritt rundt brettet med det enkle målet å kjøpe flere hus enn motstanderne. Disse gjøres tilfeldig tilgjengelig i løpet av spillets gang og spillere står fritt til å by på dem med ressursene som tilfeldig materialiserer seg på brettet, forutsatt at du kommer dit før motstanderne dine.

For når det gjelder å legge hindringer i veien for dine motstandere, er det mange alternativer for å hindre dem i å nå og by på husene som dukker opp. Disse inkluderer å gi dem en enkel smell med tilbakeslagsangrepet som alle karakterer har, eller å være litt mer kreative og bygge hindringer i veien for motstandsspillere. Nøkkelen til suksess ligger i å være konstant observant, noe som er alt annet enn enkelt på det ofte utrolig kaotiske spillebrettet som til tider kan bli litt overfylt med hendelser. Og det er her jeg vil rette hovedtyngden av kritikken min mot Monopoly Madness, for til tross for at utviklerne gjør en god jobb med å få spillet til å føles friskt og nytt, blir det raskt utrolig kjedelig og de audiovisuelle elementene blir fort bare irriterende.

Gameplaymessig tilbyr Monopoly Madness stort sett det du forventer. Det er en kampanje der hvert nye nivå kommer med unike utfordringer og mål å fullføre, men også en klassisk free-for-all, så vel som både online og lokal flerspiller. Sistnevnte kan nesten sees på som et must for denne typen digitale brettspill så jeg er takknemlig for at Ubisoft har inkludert dette, som også er den spillmodusen som utvilsomt er den mest underholdende, for det er ikke mye som slår å sitte i samme sofa og rope på vennene dine, noe som også er spillets største styrke. Når det gjelder enspillerdelen er det veldig lite å hente her utover den relativt matte enspillerkampanjen, og online-delen ser heller ikke så veldig lovende ut, med tomme lobbyer så langt øyet kan se...

Monopoly Madness spilles best med familie eller venner samlet rundt den samme TV-en, hver med en egen kontroller, og de tumultariske spillereglene egner seg godt til å gjøre hvert spill unikt. Så lenge du tåler det fargerike bombardementet av det visuelle, noe som definitivt viser at Monopoly Madness appellerer hovedsakelig til et litt yngre publikum. Men for de som setter pris på kaotiske partyspill og har mange venner eller familie å invitere over, tilbyr Ubisofts helsprøe versjon av klassisk Monopoly enkel, letthjertet underholdning.