Monster Energy Supercross - Det offisielle videospillet 25

Etter å ha hoppet over utgivelsen av et spill i fjor, har Monster Energy Supercross -serien endelig forlatt sine nummererte, årlige titler og har nå sluttet seg til alle andre sportsspill på markedet med et årstall på slutten av navnet sitt. Dette er Monster Energy Supercross - The Official Videogame 25. Til tross for navnebyttet og pausen er spillet dessverre verken bedre eller dårligere enn før.

HQ

Etter et års pause er Monster Energy Supercross-serien tilbake.

Og det er her mitt største problem med spillet - og serien - ligger. Hvert spill har vært morsomt å spille; det er veldig underholdende, men hvert år føles det som déjà vu. Og som vanlig er det mange nye funksjoner som til syvende og sist ikke utgjør noen stor forskjell.

Den store forandringen er den nye grafikkmotoren. Det Milan-baserte teamet bak spillet har nå Unreal Engine 5 til rådighet, noe jeg håper kan forbedre spillet ytterligere i årene som kommer. Det de selv ønsker å fremheve med denne motoren, er et nytt dynamisk system for terrengdeformasjon. Dette fører til at det dannes riller i baneoverflaten der førerne kjører, spesielt i svinger, noe som gir en ekstra utfordring i hvordan disse seksjonene kjøres. Det gir også en konstant skiftende overflate runde etter runde. Dette har tydeligvis vært en av de mest etterspurte tingene fra spillets community. Det andre som utviklerne nå har klart å implementere, er nevrale nettverk (AI), som påvirker hvordan konkurrentene kjører under løpene. De datastyrte syklistene justerer taktikken og kjørelinjene sine umiddelbart, og lærer underveis. Dette gir smartere motstandere, selv om det ofte føles som om noen bare er ute etter å kjøre forbi meg.

Nye tilføyelser holder karrieremodusen frisk.

Dette er en annonse:

Dette merkes selvfølgelig mest i den største spillmodusen, Career Mode. I år er opplegget slik at du starter i SMX Next, der du kjører noen løp før du går videre til 250SX, og deretter 450SX. Hver sesong er delt inn i fire akter, der hver akt avsluttes med et såkalt "Climax race" som binder sammen det som skjedde tidligere i akten. Det er utfordringer som skal overvinnes, for eksempel å komme i mål i en bedre posisjon enn lagkameraten din eller å komme i minst en viss posisjon, og hvis du klarer disse, vil du ta en annen vei i historien enn hvis du mislykkes. Det finnes til og med veivalg som sender deg inn i forskjellige små sidehistorier.

Det som imidlertid holder Career friskt i minne, er ulike små løp mellom de vanlige i mesterskapet. Tidligere år har det vært løp etter løp etter løp til en endelig vinner er kåret. Nå er det sidearrangementer på forskjellige steder rundt om i USA for å holde deg underholdt. De to første jeg støtte på var et Rhythm Attack -arrangement (introdusert i forrige spill), som er en rettstrekning med en helvetes masse hopp og ujevnheter, som ble arrangert på stedet for en romrakettoppskyting i Florida eller på en Milestone-oppfunnet MX-bane i skogen nær et geysirfelt. Et høydepunkt er løpene som foregår utenfor de tradisjonelle arenaene. Totalt finnes det fire Rhythm Attack -baner og seks motocrossbaner.

Det jeg ikke liker med Career Mode, er det noe påtvungne "bli populær på sosiale medier"-elementet. Tanken er at du vinner løp for å få følgere, samtidig som du kan svare på tweets og spille skuespill på Twitter. Hvordan du svarer på meldinger fra andre førere påvirker hvordan de ser på deg, og hvis du er skikkelig slem, kan det i prinsippet gå hett for seg på banen. Dette kan også påvirke forholdet ditt til ulike team, hvis du skulle ønske å bytte etter sesongen. Generelt sett liker jeg Career Mode, fordi de har prøvd noe nytt, og det setter jeg pris på.

Nå er vi i gang, Daytona. Ja, Daytona er en av banene.

Dette er en annonse:

Ellers er det ikke mye å oppleve når det gjelder store spillmoduser. Det er bare det man kunne forvente av et spill som dette. Det er en offline-modus (i tillegg til Career), pluss at det også er mulighet for å kjøre enkeltløp, Rhythm Attack, hoppe inn i et mesterskap og ta tidskjøringer. Det er mulig å kjøre i delt skjerm (for bare to personer), noe som er kjærkomment ettersom det ikke har vært normen de siste årene i racingspill. På nettet kan du imidlertid hoppe inn i urangerte løp eller starte opp en privat lobby med opptil 16 spillere. Og det er omtrent alt... Bortsett fra en treningsmodus, selvfølgelig.

Det som er fjernet, er den åpne, lille verdenen som du kunne kjøre rundt og spille fritt i. Ta et hopp her, utforske litt der. Det som i Monster Energy Supercross - The Official Videogame 6 het Supercross Park finnes ikke lenger. Det er mulig at avgjørelsen om å fjerne den kom som følge av tilbakemeldinger fra spillerne, siden den ærlig talt bare var morsom å spille i noen minutter av gangen, men det er fortsatt en spillmodus mindre enn før.

Monster Energy Supercross 25 Men den underholdende følelsen fra tidligere utgaver er beholdt. Serien har alltid bydd på underholdende spill, og dette året er ikke annerledes. Enten det er på baner med lange rettstrekninger og mange hopp, som Daytona, eller mer teknisk utfordrende steder som Indianapolis med sine konstante svinger, bro og tunnel. Dette spillet er alltid utfordrende. Spillet er strukturert i den klassiske "lett å spille, vanskelig å mestre"-stilen, og jeg har ikke tall på hvor mange ganger jeg har krasjet i løpet av anmeldelsesperioden. Noen ganger er det helt naturlig og dårlig kjøring fra min side, men jeg er forbløffet over hvor mange ganger jeg ikke forstår hvorfor føreren blir skutt av sykkelen som om noen har skutt dem ut av en kanon...

Tilfredsstillelsen i spillet kommer i stedet når jeg får til den perfekte flyten, når jeg tar alle hoppene akkurat som jeg skal. Alt handler om riktig timing og justering av kroppsvekten for å lande riktig. Å lande på skråningen til neste hopp, for eksempel, er som å kjøre inn i en vegg, men når jeg i stedet lander på skråningen for å gå inn i neste hopp i full flyt, er det da det begynner å føles som en slags motorisert dans.

Seriens reboot føles ... som om det egentlig ikke var en reboot i det hele tatt.

Etter et års pause hadde jeg nok for store forhåpninger til Monster Energy Supercross -seriens tilbakekomst. Det føles som om den kunne ha blitt enda bedre enn den ble, men uansett får vi en motocrossopplevelse som er like bra som den var før. Hvis jeg skulle beskrive kjøreopplevelsen med ett ord, ville det vært: Underholdende.