Monster Energy tar rettslige skritt mot indieutvikler over ordet "monster"

Dark Deception: Monsters & Mortals er et indie-skrekkspill fra Glowstick Entertainment. Det ble utgitt i 2020, men har jobbet seg tilbake i nyhetssyklusen etter at Monster Energy kom med juridiske trusler mot Glowstick Entertainment.

Administrerende direktør og grunnlegger av Glowstick Entertainment, Vincent Livings, har ingen planer om å endre spillets navn eller logo, og kom med noen harde uttalelser mot Monster Energy og hvordan selskapet går etter spill som har ordet "monster" i titlene sine.

Living sa: "Monster Energys advokater kommer etter oss akkurat nå, fordi [Dark Deception: Monsters & Mortals] har ordet "Monsters" i seg. De hevder at spillet vårt er til forveksling lik energidrikken deres. Jepp, det er virkelig deres påstand... I stedet for å gi etter, kommer jeg til å kjempe mot dem i retten," sier Living. "Jeg vil dele alt jeg har mottatt fra Monster Energy for å gi andre spillutviklere en titt på taktikken deres i tilfelle de noen gang vil sette ordet "monster(s)" i spilltittelen og må håndtere Monster Energy som et resultat."

Vi er ikke sikre på når eller om dette vil gå til retten, men Living planlegger å samle midler til kampen i en stream senere denne måneden, hvor han planlegger å spille spill som har ordet "monster" i tittelen.