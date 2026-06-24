Monster Fantasy: Animal Crossing møter Monster Hunter i en virvelvind av sjangre

Jeg var ikke sikker på hva jeg kunne forvente da jeg satte meg ned for å se en presentasjon fra Jotoyo Games. Jeg må innrømme at jeg ikke var helt kjent med indie-studioet, som holder til i Chengdu i Kina, men så snart medlemmene begynte å ramse opp spillene de hadde jobbet med og årene med erfaring, lente jeg meg fremover, helt oppslukt. Tittelen «Monster Fantasy» sier ikke så mye. Det høres nesten ut som en undersjanger som de dypeste, mørkeste kroker av BookTok ville vært besatt av, men så snart vi fikk vårt første innblikk i spillopplevelsen, føltes det som om spillet ikke kunne ha fått noe annet navn.

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Å si at Monster Fantasy ser ambisiøst ut ville være omtrent like stor en underdrivelse som å si at Empire State Building er ganske høyt. Jotoyo tuller ikke her. De henter inspirasjon fra, og posisjonerer Monster Fantasy som en potensiell konkurrent til spill som Monster Hunter og Animal Crossing. På papiret høres de ganske forskjellige ut, men Monster Fantasy smelter dem sammen til ett spill. Det er et omfattende livssimuleringsspill, komplett med bygging av gård, landsbyadministrasjon, interaksjoner med NPC-er, fiske, gruvedrift, brygging av trylledrikker og mye mer. Det er også en actionfylt RPG-opplevelse med monsterjakt, der du velger mellom fire klasser og tar opp kampen mot en rekke uhyrer i en enorm åpen verden med en rekke biomer der du kan forvente å finne monstre. Frodige skoger, tørre ørkener, snødekte fjelltopper - du skjønner tegningen. Å, og jeg glemte nesten å nevne det: Hvis det ikke høres ut som nok for deg, kan du også fange og trene monstrene.

Det som umiddelbart gjør Monster Fantasy slående, selv før du kommer inn i monsterkampene eller bosettingsadministrasjonen, er grafikken. Verdenen og monstrene ser ut som de kunne vært hentet fra et Monster Hunter-spill. De har en følelse av realisme over seg, mens spillerkarakterene og menneskene er laget i et mye søtere, Chibi-inspirert utseende. Det er absolutt en kontrast, en som jeg ikke tror jeg har kommet til noen konklusjon om ennå. På den ene siden er karakterdesignene visuelt tiltalende, og kontrasten er helt klart noe som vil bidra til at Monster Fantasy skiller seg ut, men det kan være litt forstyrrende i selve spillopplevelsen. Jeg sier «kan være» fordi vi ikke fikk sjansen til å prøve Monster Fantasy selv. Den muligheten blir spart til senere i juli, når det er planlagt en spilltest samt en Kickstarter-kampanje.

Siden vi ikke har hatt noen praktisk erfaring med spillopplevelsen, baserer vi inntrykkene våre på noen få videoer og en presentasjon av hvordan Monster Fantasy spiller seg. Men hvis du har selv den minste anelse om hvordan et Monster Hunter-spill fungerer - eller et livssimuleringsspill for den saks skyld - vil du kunne gjette hvordan alt henger sammen i Jotoyos spill. Monsterjakten består i stor grad av å hakke og hugge løs på et stort beist på et åpent slagfelt, ved å utnytte de unike evnene og kreftene til klassen din. Klassene er «Warrior», som fungerer som hovedforsvaret eller «tanken», «Swordsman», som er mer en typisk kampklasse, «Archer», som ikke trenger noen forklaring, og «Mage», som ligner på «Archer» med sitt selvforklarende navn. Det fine med klassene er at du ikke er låst til noen av dem når du først har valgt en, og du trenger heller ikke å «grinde» for å låse opp de kuleste evnene deres. Du velger klasse ut fra våpenet du bruker, og får automatisk tilgang til det beste de har å by på.

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«Monster Fantasy» virker i stor grad som et spill som fokuserer på å gi spilleren fritt spillerom til å gjøre akkurat som de vil. Ut fra det vi fikk høre i presentasjonen, ser det ut til at spillerne ikke engang trenger å forholde seg til de elementene i spillet de ikke er interessert i. Hvis du bare vil jakte på monstre og utstyre karakteren din med det kuleste utstyret du har plyndret fra dem, kan du fokusere utelukkende på det. Samtidig, hvis du bare vil leve i verdenen Jotoyo har skapt, og la naturens skremmende udyr forbli i sine habitater, kan du gjøre det. Spillets ambisjon er å skape en levende verden som er perfekt for å flykte fra virkeligheten, komplett med en sanntids syklus av dag og natt, samt skiftende væreffekter som vil påvirke spillopplevelsen og monstrenes atferd.

Noe som først ble klart etter presentasjonen, var at spillet vil ha en hovedhistorie du kan følge. Det vi så, var mer en demonstrasjon av spillmekanikken, men det vil også være en historie der. Ut fra hvordan spillmekanikken ser ut, kan vi imidlertid forestille oss at det vil være en ganske løs fortelling - en som lar spilleren beholde følelsen av at de har friheten til å forholde seg til verden akkurat som de ønsker. Som vi så i et annet spill som kombinerte RPG- og livssimuleringselementer, nemlig Crimson Desert, trenger man egentlig ikke en enestående historie for å tiltrekke seg millioner av spillere, så kanskje Jotoyo er det neste i en potensiell ny trend av spill som vil legge fokuset tilbake i spillernes hender, slik at de kan skape sine egne historier i en levende og innbydende verden.

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Når man lytter til en presentasjon og hører utviklernes lidenskap for ambisjonene bak prosjektet, er det vanskelig å ikke bli med på laget, men jeg har alltid en stemme i bakhodet som spør om dette kanskje høres litt for godt ut til å være sant. Men så tenkte jeg det samme da jeg så Crimson Desert og Clair Obscur: Expedition 33 for første gang, så jeg har ikke akkurat den beste radaren for å forutse fremtidige suksesser. Det er dristig å sammenligne Monster Fantasy med de to, og jeg vil ikke påstå at det er den neste skjulte suksessen som er klar til å selge i millionvis, men jeg mener bare at jeg ikke vil kritisere ambisjonene til teamet hos Jotoyo. Det opprinnelige konseptet bak spillet ble først utviklet i 2020, så de har jobbet med dette i lang tid, og lover at selv om Kickstarter-målet ikke nås, vil spillet likevel bli lansert med høy kvalitet. Det er potensial her, men det er vanskelig å si om det vil fungere eller ikke uten å ha spilt det selv. Monsterkampene så ganske gjennomsnittlige ut fra det korte glimtet av spillingen, men kanskje er det en helt annen opplevelse å spille dem. Verden ser dyp ut, men klassene kan være overfladiske. Det er litt av hvert foreløpig, men det er bare basert på et kort innblikk i en opplevelse som er laget for at du skal tilbringe dusinvis, om ikke hundrevis, av timer med den.