Monster Hunter: Legends of the Guild slippes på Netflix i august

Med både Dragon's Dogma og Resident Evil: Infinite Darkness har Netflix vist at de synes Capcom-franchiser kan fungere bra som miniserier, men streamingselskapet savner fortsatt en av de andre storhetene til Capcom. I alle fall en liten stund til.

For etter et par utsettelser har Netflix og Pure Imagination gitt oss en nysgjerrighetspirrende trailer fra Monster Hunter: Legends of the Guild, animasjonsfilmen som ble annonsert helt tilbake i 2018, og mot slutten avsløres det at premieren vil være den 12. august. Nå er ikke undertegnede en Monster Hunter-ekspert, men det må være lov å si at dette ligner langt mer på klassisk eller skikkelig Monster Hunter i motsetning til live-action-filmen.