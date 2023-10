Monster Hunter Now

HQ

Det finnes en video fra 2016 der Central Park i New York er fullstendig oversvømt av Pokémon Go -spillere. Jeg husker også at husverten min stoppet meg en sommerdag det året for å spørre om spillet fordi hun hadde sett folk spille det på gata i Oslo. Det er ingen overdrivelse å si at Pokémon Go er et fenomen uten sidestykke. Virkelighetens svar på gotta' catch em' all tok verden med storm og har fortsatt nesten 80 millioner aktive spillere.

Det er derfor ikke overraskende at andre ønsker å følge etter, og Capcoms anerkjente Monster Hunter-serie har nå blitt et mobilspill i samme stil som Pokémon Go. Det er faktisk samme utvikler, Niantic, som står bak dette også, så de har en imponerende merittliste i sjangeren, selv om alle forsøkene ikke har vært særlig langvarige. Spørsmålet er om de igjen kan gjenta suksessen de fikk med Nintendos og The Pokémon Company sin ekstremt populære spillserie.

Selv om kampene er enkle, er det mulig å angripe spesielle deler av et monster og dermed få spesielle monsterdeler hvis du lykkes.

Spillet starter med en tydelig, konsekvent og litt for lang tutorial. Jeg lærer alt jeg trenger å vite, og spillet holder meg godt i hånden slik at jeg får all den kunnskapen jeg trenger for videre eventyr. Det er oppgaver som "drep X antall monstre" og "samle X antall gjenstander", og målet i begynnelsen er å stige i nivå og samle ting slik at jeg kan oppgradere utstyret mitt. De første møtene med monstrene er enkle, og jeg dreper dem med noen få treff, og spillet krever at du bare klikker gjentatte ganger på skjermen for at karakteren din skal kutte livene sine ned til null. Det er imidlertid spillets større monstre som er den virkelige utfordringen - selv om utfordring ikke er noe jeg har støtt på i løpet av spilletiden min i det hele tatt. Samme prinsipp gjelder; trykk på skjermen for å stikke, men nå må du også sveipe til siden for å unngå monstrenes angrep. Det eneste du egentlig trenger, er et godt nok våpen, så klarer du spillets kamper uten problemer. Disse er tidsbegrensede. 75 sekunder er tiden du har på deg til å drepe monsteret, så alle kampene er raske og passer godt til mobilformatet.

Et eksemplarisk leksikon viser informasjon om spillets ulike monstre.

Grafikken er funksjonell og stilig til mobiltelefon å være. Men den er nettopp det - stilig for en mobiltelefon. Ting som at kartet av og til må lastes inn, problemer med nettverkstilkobling og annet er ting som trekker ned spillopplevelsen, men det ødelegger ikke, og man aksepterer det. Du spiller tross alt ikke på en PC eller konsoll.

I tillegg til å drepe monstre i et jevnt tempo, er det mye fokus på utstyret ditt. Du kan bruke materialene du samler inn til å oppgradere og til og med smi nye våpen, og det å sørge for at våpenet ditt er best mulig, gjør kampene mye enklere. For etter hvert som du stiger i nivå, begynner de virkelig vanskelige monstrene å dukke opp, så det er svært viktig å holde styr på våpen og rustning. Og selv om du legger til noen spesialangrep, er selve kampene mot monstrene så enkle som spilldesign kan bli; trykk på skjermen for å stikke, sveip for å unngå. Du har alltid førstehjelp et enkelt knappetrykk unna, og her føler jeg at de kunne ha laget et system med litt mer dybde, litt mer finesse. Jeg skjønner at de har gått inn for å gjøre dette enkelt, noe som skal fungere greit og raskt, men når alle møter er like, uansett hvor store og skremmende motstanderne dine er, blir det også ganske repetitivt.

Spillets AR-funksjon er morsom.

Spillets største monstre kan også ses i omgivelsene du befinner deg i, i virkeligheten altså. En AR-modus åpnes med en knapp, og du kan se dem interagere der du er. AR-modusen er kul, men langt fra perfekt. Monstrene har en tendens til å sveve litt over bakken, men det er likevel gøy å se dem rulle rundt eller gjøre andre bevegelser i virkelige omgivelser. Definitivt noe å prøve hver gang du kommer til nye miljøer og med nyoppdagede monstre. Selv om det ikke ser helt perfekt ut rent visuelt.

Spillets kart er delt inn i ulike soner som skog, sump og ørken, og noen monstre finnes i den ene og noen i den andre. Sonene i seg selv er ganske små, så det trengs ikke mange skritt for å gå mellom dem. Jeg synes kartet i seg selv er ganske kjedelig visuelt, men jeg liker ideen om å gå mellom ulike områder og jeg synes det er oversiktlig med gode ikoner når man går ut på jakt etter noe. Spillet har også et veldig bra leksikon for alle monstre med fakta, og du kan se hvor mange ganger du har drept en bestemt type.

Det er nettopp ved å gå rundt i den virkelige verden at Monster Hunter Now utnytter alt det spillet gjør bra. Å gå en tur, uansett hvilket miljø du befinner deg i, se et ikon på spillets kart og traske dit for å hente materialer eller bekjempe et bestemt monster er noe som gjør det unikt. Jeg starter turene mine i skogen med å finne noe jeg vil gå til, og så er det bare å gå dit. Ringen som markerer hva du kan interagere med er også ganske sjenerøs, noe som gjør det lettere å faktisk nå de ikonene du ønsker.

Kartet er litt kjedelig og laster ikke alltid like bra, men det er smart at alt innenfor ringen kan interageres med.

Siden Monster Hunter Now er et gratis spill å laste ned, er det selvfølgelig mulig å kjøpe ting i spillet for ekte penger. Jeg har imidlertid aldri følt at det var en nødvendighet for å ha det gøy med spillet. Du får ting i et jevnt tempo, og det er ingen barriere eller ventetid som du må bruke penger for å komme forbi eller forkorte.

Jeg er en person som vanligvis blir utrolig fort lei av mobilspill. Jeg er en gamer som liker å spille på PC eller konsoll og bruker telefonen til andre ting. Men Monster Hunter Now har ikke bare klart å fange selve essensen av hva et mobilspill av denne typen kan være, men også gjort det stilig og underholdende. Monster Hunter Now lykkes definitivt med å være en perfekt følgesvenn som du enkelt kan ta med deg. Og som kan gjøre en spasertur eller en hvilken som helst annen anledning med mobiltelefonen til noe veldig underholdende.