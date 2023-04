Monster Hunter Now, en ny tittel i Capcoms serie som kommer i høst til iOS og Android

Niantic og Capcom har annonsert sitt samarbeid for å lansere en ny gratis-å-spille-tittel for mobile enheter, Monster Hunter Now. Et spill som vil bringe Monster Hunter-opplevelsen til den virkelige verden takket være den utvidede virkelighetsopplevelsen som Niantic har utviklet siden selv før megahiten Pokémon Go. I den vil spillere som har drømt om å jakte monstre i "det virkelige liv" kunne gjøre det, og ta på seg rollen som en jeger som må jakte på farlige monstre ved hjelp av andre.

I tillegg til jakt vil spillerne utforske den virkelige verden for å finne materialer som de kan lage våpen og rustninger av. De har også mulighet til å undersøke skapningenes habitater for å lære om deres vaner og bevegelser.

På toppen av dette vil spillet inneholde en hovedhistorie og sideoppdrag. Selv om det i utgangspunktet vil være gratis å spille skal det også inneholde premium-elementer, samt både kjente og nye karakterer fra franchisen.

Til slutt er det viktig å nevne at Monster Hunter Now lanseres i september, selv om interesserte brukere allerede kan registrere seg på beta-nettstedet, som begynner 25. april. Det skal bemerkes at tilgangen til betaen er begrenset til 10.000 deltakere. De som får tilgang vil motta de siste nyhetene og oppdateringene om spillet i innboksen.