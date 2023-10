Monster Hunter Now har allerede passert 10 millioner nedlastinger

HQ

Det ser ut til at mobilbrukere har vært svært begeistret for å dykke ned i Niantics augmented reality-versjon av Monster Hunter, for i et blogginnlegg på avsløres det nå at Monster Hunter Now allerede har passert 10 millioner nedlastinger, til tross for at det først ble lansert 14. september.

Kei Kawai, COO i Niantic, uttalte følgende om denne prestasjonen: "Vi er glade for at så mange mennesker fra hele verden har spilt spillet vårt i løpet av den første måneden siden det ble lansert globalt. Eventyret med dette spillet har bare så vidt begynt, og vi vil fortsette å ta hensyn til tilbakemeldinger og jobbe hardt for å gi jegerne våre mer moro og flere overraskelser i månedene som kommer."

Niantic lover at det lanseres en 10M Downloads Pack for å feire milepælen, og at alle spillere kan skrive inn koden "MHNow10M" for å få 5 000 Zenny, en Wander Droplet og to Potions.

