Monster Hunter Now har en lanseringsdato

Monster Hunter Now ble annonsert i april i år av Pokémon Go-utvikleren Niantic, og tidligere denne måneden ble også betatestingen avsluttet, og nå vet vi at spillet lanseres for alvor 14. september. Akkurat som i Pokémon Go bruker Niantic AR-teknologi, noe som betyr at monstrene er i nærheten av deg og dukker opp foran deg der du er.

Ved lanseringen vil også seks våpen være tilgjengelige: Sverd og skjold, stort sverd, langt sverd, hammer, lyspistol og bue. Du kommer også til å løpe med en såkalt paintball-mekanikk, som betyr at du som spiller kan markere monstre du finner underveis med denne paintball-dingsen, og når du så for eksempel kommer hjem, kan du gjenoppta jakten på det markerte monsteret.

Du kan også forhåndsregistrere deg nå på både iOS og Android, og jo flere som registrerer seg før lanseringen, desto bedre bonus får alle spillere som gjør det når det er tid for å slippe Monster Hunter Now løs på verden.

Til slutt har Niantic også kunngjort at flere monstre vil bli lagt til etter hvert. Den 14. september blir Anjanath, Barroth, Diablos, Great Girros, Great Jagras, Jyuratodus, Kulu-Ya-Ku, Legiana, Paolumu, Pukei-Pukei, Rathalos, Rathian og Tobi Kadachi tilgjengelige for jakt og fangst.