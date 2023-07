Monster Hunter Now tar oss med på en jakt gjennom nabolaget mens monstrene invaderer verden.

HQ

Senere i sommer kommer det en ny tittel fra Niantic, skaperne av det verdenskjente fenomenet Pokémon Go, og deres nye partnerskap med Capcoms Monster Hunter franchise, i et nytt Android og iOS-mobilspill kalt Monster Hunter Now.

Selv om det kan virke som nok et forsøk på å gjenskape det sosiale fenomenet som tok verden med ut på tur og fanget Pokémon sommeren 2016, er historien og bakgrunnshistorien til Monster Hunter -serien i høyeste grad til stede her, og hovedoppgaven blir å oppklare mysteriet rundt disse skapningenes opptreden i vår verden, som Sakae Osumi, seniorprodusent på tittelen, fortalte oss under et intervju på Summer Game Fest i Los Angeles.

Det var i den samtalen han gjorde det klart at historien i MH Now vil bli svært rik og i tråd med historien i hovedserien, da vi spurte ham hvordan bakgrunnshistorien ville bli integrert i tittelen.

"Ja, siden du nevnte historien, har vi en bakgrunnshistorie som forteller deg hvorfor monstrene plutselig har dukket opp i vår verden, og den starter med en historie, et oppdrag. Så du vil gradvis lære hvorfor monstrene har dukket opp i vår verden, og hva du må gjøre, og hvordan du kjemper mot monstrene, hvordan du jakter på monstrene, hvordan du lager utstyr, og hvordan du oppgraderer utstyret og fortsetter reisen. Så, hovedlinjen, en hovedlinje med historieoppdrag, de viktige bitene, bringer spillerne om bord til Monster Hunter Now."

Og med den sterke historien er neste steg å knytte folk til hverandre og til spillet. Osumi forteller om den felles visjonen med Niantic om å gå på jakt med venner eller andre lokale spillere både i byen og på landsbygda, og at monstrene vi får øye på også vil være knyttet til det lokale økosystemet og spillernes geografiske begrensninger.

"Vi bruker kartdata fra den virkelige verden, så det er større sjanse for å støte på monstre som lever i vannområder langs elven eller havet. Og når det gjelder monstre som lever i ørkenen, er det kanskje større sjanse for å finne slike monstre i et faktisk ørkenområde, for eksempel i California, men vi begrenser det ikke til bare ørkenen, for hvis du bor i byen og ikke har mye tid til å reise utenfor byen, vil du bli sittende fast i betongjungelen.

Så vi prøver å finne en balanse mellom denne fantasiverdenen og den virkelige verden, men for å gi like muligheter til alle som bor i byen eller på landsbygda, roterer monstrenes habitat tilfeldig og kan endre seg hver dag."

Monster Hunter Now lanseres på Apple og Android i september, på en dato som ennå ikke er bekreftet.