Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin har allerede solgt en million eksemplarer

Monster Hunter-serien har virkelig slått klørne i de vestlige publikum etter å lenge ha vært et kultfenomen i Japan. Den seneste spinoffen Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin kom for et par uker siden og ble godt mottatt av både kritikere og forbrukere verden over.

Nå melder Capcom at Monster Hunter Stories 2 allerede har nådd en million solgte eksemplarer. En ganske flott total som nok er hjulpet på vei av en utgivelse på både Switch og PC, samt en simultan lansering både i Japan og resten av verden.

Totalt er det solgt mer enn 72 millioner spill i serien, som debuterte i 2004.