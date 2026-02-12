Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection: En stor grafisk oppdatering for RPG-spin-offen

HQ

Monster Hunter Stories ble opprinnelig født som en 3DS-spin-off, en smart måte å fortsette å presse den populære merkevaren for Nintendo-brukere i den tiden da serien forberedte hoppet til HD-konsoller med Monster Hunter World. Oppfølgeren, Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, som ble utgitt i 2021 for Nintendo Switch og PC, bekreftet merkevaren Stories som en parallell underserie, og den ble senere utgitt for PS4 i 2024 og Xbox i 2025.

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection slippes overalt for første gang 13. mars til PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC og Nintendo Switch 2, og dropper den originale Switch helt, og grunnen er tydelig når du starter spillet: Grafikken har fått en enorm oppgradering, med karakterdesign som ser mer realistisk ut og med menneskelignende proporsjoner, samtidig som cel-shaded-følelsen opprettholdes, noe som bringer dem nærmere spill som Dragon Quest XI eller The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Monstrene har også vokst i størrelse, slik at de ligner mer på dem man ser i hovedspillene, som Monster Hunter Wilds. Selv om de fortsatt ikke er like store som i de "kanoniske" spillene, gjør den mer realistiske størrelsen på menneskelige karakterer og monstre det morsommere å ferdes i Azurias verden, spesielt når du bestiger Monsties og flyr rundt på en Rathalos eller bestiger fjell på toppen av en Tobi-Kadachi. Ikke glem: Dette er ikke actionspill, og du bruker det samme turbaserte kampsystemet som i tidligere spill, men det å kaste ildkuler eller slå Bnahabras eller Izuchis i hodet og drepe dem umiddelbart gir deg en følelse av makt som du sjelden ser i tradisjonelle rollespill...

Hvordan kjører Monster Hunter Stories 3 på Nintendo Switch 2?

Vi har spilt de første timene av Monster Hunter Stories 3 på Nintendo Switch 2. Dessverre tilbyr ikke denne versjonen forskjellige grafiske alternativer, som PlayStation 5 eller Xbox Series, der du kan velge mellom Performance, Visual fidelity eller en balansert modus. På Switch 2 ser det ut til at spillet er låst til å kjøre med ikke mer enn 30 bilder per sekund, bortsett fra i svært sjeldne tilfeller, og noen ganger vil det gå ned.

Den nylig utgitte demoen som du fortsatt kan laste ned, har delt samfunnet: noen ser det som en "Pokémon-killer", som viser hvordan de moderne Pokémon-spillene skal se ut, og det er absolutt mye mer imponerende grafisk og med mye mer detaljer enn Pokémon Scarlet og Violet, den siste Pokémon som ikke er satt i en kjedelig fransk by. Men for et Switch 2-eksklusivt spill forventet vi at det skulle kjøre litt bedre og i det minste tilby muligheten for en jevnere bildefrekvens i bytte mot litt visuell troskap som, med tanke på akvarellfølelsen i spillet, ikke ville være så dramatisk.

Etter noen timer overgår Monster Hunter Stories 3s kunstneriske dyder de tekniske ulempene (i det minste på Switch 2), og du vil elske å utforske de enorme skogene i Azuria, fylt med liv (noen av dem, de mindre skapningene, kan vi merkelig nok ikke samhandle med på noen måte), og se hvordan monstrene du møter i løpet av de første timene, som Rathalos, Rathian, Gypceros, Yian Kut-Ku eller Royal Ludroths, beholder alle funksjonene som gjør dem fryktinngytende i hovedspillene.

Monster Hunter Stories 3: førsteinntrykk etter de første kapitlene

Som du kanskje allerede vet hvis du har spilt de tidligere delene i serien, fungerer ikke karakterene i Monster Hunter Stories som jegere, men snarere som ryttere eller rangere. Deres oppgave er å temme monstre som senere blir til "Monsties", som du deretter kan ri på og bruke i kamp. Det er Capcoms versjon av monstersamlerformelen, selv om du i Stories ikke fanger ville monstre ... men i stedet stjeler eggene deres fra monstrenes huler.

Spillet har en veldig sterk miljømoral, og det er til og med mulig å slippe ut monstre for å øke bestanden av arten i naturen. Du slipper løs monstre som du tidligere har stjålet som egg, og med den fordelen i spillet at fremtidige egg du stjeler i disse områdene vil gi deg monstre med bedre egenskaper: Som et dyrisk budskap er det litt mangelfullt, men det er en fin idé i en serie som hele tiden må rettferdiggjøre seg selv for sitt monsterdrepende premiss...

Den overordnede historien, om en forestående krig mellom to kongedømmer, fortelles i en rekke mellomsekvenser og mye stemmeskapt dialog, fylt med klisjeer fra JRPG-sjangeren. Manuset vil ikke vinne noen priser for originalitet, men oppfyller premissene, og noen sidekarakterer viser lovende takter når forholdet mellom dem utforskes i ikke-obligatoriske, men høyst anbefalelsesverdige sideoppdrag, som låser opp belønninger, som matoppskrifter og visse gjenstander som høres ut som om de vil være helt nødvendige senere i spillet.

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection har en ny historie og verden, så du trenger ikke å ha spilt noen av de tidligere spillene for å forstå det. Det har også mange veiledninger for å forklare det svært kaotiske kampsystemet, som kan føles overveldende til å begynne med. Men hvis du er oppdatert på underhistoriene til bipersonene og gir deg selv litt tid til å utforske og prøve nye monstre (som stiger utrolig raskt i nivå når du tar dem med i gruppen din, selv om de ikke slåss), vil du ikke ha noen problemer med å komme deg gjennom historien, og overlate den virkelige utfordringen til de sterkere monstrene som finnes på hvert sted.

De grafiske forbedringene sammenlignet med de tidligere utgavene har gitt oss et godt førsteinntrykk, men nå er spørsmålet om handlingen og de nye karakterene kan overbevise oss når vi fortsetter vår reise inn i Monster Hunter Stories 3.