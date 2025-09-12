LIVE
      Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection

      Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection har nå en utgivelsesdato

      Ny Nintendo Direct-trailer bekrefter oppfølgeren for 13. mars 2026

      Capcom, i tillegg til å åpne dørene til skrekk på Nintendo Switch 2 med de moderne delene av Resident Evil 7, Resident Evil Village og den kommende Resident Evil Requiem, som er bekreftet for utgivelse på hybrid, har også satt en dato i neste års kalender for en annen av sine mest etterlengtede titler, Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection.

      Den tredje delen av rollespilleventyrsagaen i Monster Hunter-universet, som fokuserer mer på historien og forholdet mellom mennesker og monstre enn på å jakte på dem, er satt til utgivelse 13. mars 2026, der den ikke bare vil bli utgitt på Nintendos konsoll, men også på PC, PS5 og Xbox Series.

      I den nye traileren, som du kan se nedenfor, er det også bekreftet at vi i denne tredje delen vil finne noen av de nyeste eksemplarene i serien, bare sett (og jaktet) i Monster Hunter Wilds, så det blir interessant å se hvordan de oppfører seg i denne turbaserte JRPG.

      Vil du spille Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection i mars?

