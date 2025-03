Monster Hunter: Wilds: alle begivenhetsoppdrag og belønninger for mars 2025

HQ

Capcom har ventet en uke siden lanseringen av Monster Hunter: Wilds for å kunngjøre de første begivenhetsoppdragene. Denne funksjonen vil introdusere gratis, tidsbegrensede oppdrag med spesielle belønninger. Ingen nye monstre er tilgjengelige ennå - den første titteloppdateringen vil bli utgitt i begynnelsen av april, med Mitzutsune som det nye monsteret, men hvis du leter etter ting å gjøre etter å ha slått spillet, vil millioner av jegere prøve disse begivenhetsoppdragene.

Det ser ut til at Capcom vil kunngjøre begivenhetsoppdrag på månedlig basis: akkurat nå er til og med oppdrag for hele mars 2025 bekreftet.

Monster Hunter: Wilds begivenhetsoppdrag for mars 2025:

Stalking Supper: 4 stjerner / HR 9 eller høyere - Jakt på Quematrice for å få Kunafa-ost - Fra 5. mars til 11. mars

Dette er en annonse:

Kut-Ku Gone Cuckoo: 4 stjerner / HR 9 eller høyere - Jakt på Yian Kut-Ku-materialer for å få tak i Mimiphyta-hodeplagg - Fra 5. mars til 18. mars

Tungebundet: 5 stjerner / HR 21 eller høyere - Jakt på den herdede chatacabraen for å få tak i harde rustningskuler og avanserte rustningskuler - Fra 12. mars til 18. mars

Ballett i regnet: 5 stjerner / HR 21 eller høyere - Jakt på den herdede Lala Barina for å få glødende kuler (sverd) til dekorasjon - Fra 19. mars til 25. mars

Dette er en annonse:

Sandskjørt sjel: 5 stjerner / HR 21 eller høyere - Jakt på Doshaguma for å få glødende kuler (rustninger) som du kan bruke som dekorasjon - Fra 19. mars til 25. mars

Like a Fire Hidden by Sand: 4 stjerner / HR 9 eller høyere - Jakt på Rathian for å få ekspedisjonshodeplagg α - Fra 19. mars til 1. april

Dette er eventoppdragene i Monster Hunter: Wilds. Husk at det første nye monsteret vil bli introdusert i april: Mizutsune.