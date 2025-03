Monster Hunter: Wilds: Alle DLC-monstre og oppdateringer bekreftet så langt

HQ

Monster Hunter: Wilds kommer med en enorm mengde innhold fra starten av. Hovedhistorien er kort, men sluttspillet har mange flere monstre, samt våpen av høy rang å lage, og det er der du kommer til å tilbringe mesteparten av tiden. Selvfølgelig vil det også ha DLC, sammen med gratis utvidelser.

Den første av disse lanseres samtidig med spillet: Deluxe Pack. Den består av en lagdelt rustning for jegeren og Palico, Seikret-dekorasjoner, bevegelser, ansiktsmaling, frisyrer og klistremerker. Foreløpig kan den bare kjøpes som en del av Premium Deluxe Edition på alle plattformer, men Capcom har bekreftet at den vil være tilgjengelig å kjøpe separat.

I fremtiden har Capcom bekreftet to betalte DLC-er, selv om det bør bemerkes at det ikke ble gitt noen pris. De vil være tilgjengelige gjennom Premium Deluxe Edition, og vil også selges separat. Innholdet er ukjent, men vi vet at de vil komme med Layered Armor og Pendant.



Kosmetisk DLC-pakke 1 - Våren 2025



Kosmetisk DLC-pakke 2 - sommeren 2025



Dette er en annonse:

Monster Hunter: Wilds Gratis utvidelser

All betalt DLC som er bekreftet så langt er bare kosmetisk. Spilloppdateringene vil legge til nye monstre og Event Quest, og de vil alle være gratis.

Så langt har Capcom bekreftet to gratis oppdateringer. En på våren, med et nytt monster, Mizutsune, Event Quests og flere oppdateringer. Den andre til sommeren, med et nytt monster og Event Quests.

Nye monstre for Monster Hunter: Wilds

Så langt er listen over monstre etter spillet i Monster Hunter: Wilds kort: bare Mizutsune er bekreftet for utgivelse på våren. Denne Leviathan ble først introdusert i Monster Hunter: Generations, men de fleste fans vil huske det fra Monster Hunter: Rise, ettersom den hoppet over World. Denne pels- og skjelldekkede wyvern vil sannsynligvis leve i skogen, da den liker å holde seg i nærheten av vann, og er svak mot torden- og drageelementer, så kanskje du kan begynne å lage et slikt bygg etter at du er ferdig med spillet (med hjelp fra vår Monster Hunter: Wilds guide).

Dette er en annonse:

Når kan vi forvente betalt DLC?

Monster Hunter: Wilds vil helt sikkert ha en eller annen form for DLC-utvidelse i fremtiden. Det har ikke blitt bekreftet av Capcom, og de vil ikke si noe på en god stund, kanskje et år, men det ville være veldig rart om det ikke skjedde, med tanke på presedens ...



Monster Hunter: World ble lansert over hele verden 26. januar 2018. Utvidelsen, Iceborne, ble utgitt 6. september 2019.



Monster Hunter: Rise ble utgitt 21. mars 2021. Monster Hunter: Rise - Sunbreak ble utgitt 30. juni 2022.



Med denne rytmen er det trygt å anta at Monster Hunter's Wilds-utvidelsen vil bli utgitt sommeren 2026. Kanskje Capcom har andre planer, men det er trygt å satse på det... Én ting er sikkert: Monster Hunter: Wilds kommer til å bli en stor hit, og Capcom kommer til å støtte det i mange år fremover...