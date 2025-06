Monster Hunter: Wilds andre titteloppdatering kommer neste uke og bringer beist, våpen og mye mer

HQ

Under Capcom Spotlight -strømmen som skjedde i går kveld, avslørte det japanske selskapet hva den umiddelbare fremtiden har for Monster Hunter: Wilds. Dette vil nemlig komme i form av den andre store Title Update, en stor oppdatering som vil legge til tonnevis av nytt innhold og løse mange rapporterte problemer.

Den store og iøynefallende delen av oppdateringen, som kommer 30. juni, vil være introduksjonen av monstrene Lagiacrus og Seregios, som begge vil utgjøre utfordringer for selv de tøffeste jegerne.

Dette vil imidlertid ikke være alt, da vi kan forvente at Layered Weapons kommer, en ny begivenhet kalt Festival of Accord: Flamefete i sommer, et samarbeid med gitar kraftverk Fender, og mye, mye mer.

Ta en titt på hva Title Update 2 har i vente i den nyeste traileren nedenfor.