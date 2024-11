HQ

Ikke overraskende ser det ut til at Capcom har en ny hit på hendene med Monster Hunter Wilds, den siste og etterlengtede delen i den langvarige serien. Den åpne betaversjonen, som nylig ble sluppet for publikum, opplevde massiv aktivitet og nådde 457 000 samtidige spillere bare en time etter at den ble tilgjengelig.

Har du prøvd den åpne betaversjonen, og gleder du deg til Monster Hunter Wilds?