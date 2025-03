Monster Hunter: Wilds får et dynamisk tema for Xbox Series S/X

HQ

I forbindelse med større spillutgivelser pleier Microsoft å tilby Xbox Series S/X-brukere et såkalt Dynamic Theme, og få spill er større enn Monster Hunter: Wilds, som har slått alle slags rekorder for Capcom de siste dagene - ikke minst som deres raskest selgende tittel noensinne.

Derfor er det kanskje ikke helt overraskende at det nå finnes et Dynamic Theme basert på Monster Hunter: Wilds tema for Xbox Series S/X å bruke, som vanlig helt gratis. VGT Gaming News viser via Bluesky hvordan du kan endre temaet og hvordan denne nye kreasjonen ser ut, ta en titt nedenfor.

Hvis du vil vite mer om Monster Hunter: Wilds, foreslår vi at du leser vår anmeldelse her.