Monster Hunter: Wilds får et nytt tillegg - en "massiv utvidelse" er på vei

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Selv om Monster Hunter: Wilds leverte et av seriens mest responsive kontrollskjemaer og enestående tilføyelser, var det til syvende og sist mangelen på innhold som fikk spillerne til å oppsøke andre jaktmarker når historien var fullført. Nå planlegger Capcom å rette på dette, da de under kveldens Summer Game Fest kunngjorde at en utvidelse for spillet er under utvikling.

Utvidelsen har fått tittelen Ascendance og vil by på monsterjakt i store høyder når et helt nytt miljø oppe blant skyene blir låst opp. Vi kan være ganske sikre på at dette blir en stor utvidelse, ettersom Capcom selv valgte å bruke ord som "massiv" for å bekrefte at vi får massevis av innhold å sette tennene i når Ascendance lanseres neste år. Sjekk ut traileren nedenfor.