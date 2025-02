Monster Hunter: Wilds får nytt monster i gratis oppdatering

HQ

Monster Hunter: Wilds har ikke blitt utgitt ennå, men Capcom har allerede begynt å planlegge for fremtiden. Under kveldens PlayStation-arrangement kunngjorde utvikleren at et nytt monster vil bli lagt til i eventyret via en gratis oppdatering til våren.

Dyret det er snakk om heter Mizutsune og ble først sett i Monster Hunter: Generations Ultimate, og nå vil du kunne jakte på det igjen i Monster Hunter: Wilds. Det er ennå ikke klart når nøyaktig denne oppdateringen vil bli utgitt, men du kan sjekke ut den siste traileren for spillet nedenfor. Monster Hunter: Wilds vil bli utgitt 28. februar for PC, PlayStation og Xbox.