Monster Hunter: Wilds: hva du skal gjøre etter rulleteksten og liste over kapitler

Monster Hunter: Wilds har en uvanlig kort historiemodus sammenlignet med tidligere titler i serien, så vel som de fleste JRPG. Sjansen er stor for at du når slutten av historien på 12-15 timer, noe som kan få deg til å lure på hva du skal gjøre videre ... og om det er verdt det å fortsette å spille. Etter vår mening er det ikke bare verdt det: de beste delene av spillet kommer etterpå.

For å være ærlig, selv om spillet er stort, og det er nye monstre og historietakter, er det ikke noe spillbryter: det er ingen nye miljøer etter rulleteksten - vel, bortsett fra ett, og det er lite. Det er nye monstre, og vanskelighetsgraden øker eksponentielt (med Tempered Monsters), så vel som antall ting du kan lage (High Rank rustning og Artian rustning og våpen).

Viktigst av alt, når spillet ber deg om å "Investigate the regions and raise your HR" vil du gå inn i spillsløyfen som har preget serien siden starten: se etter nye våpen og rustninger du kan lage, se hvilke materialer du trenger og fra hvilke monstre de kommer, og gjør oppdrag for å jakte på det monsteret. Flere ganger om nødvendig. Da blir du bedre rustet til å kjempe mot tøffere monstre. Eller hjelp en venn med å gjøre alt dette på nettet.

Monster Hunter: Wilds: alle kapitler og HR-nivellering

Den mest sannsynlige tvilen du vil ha under Monster Hunter: Wilds hovedhistorien eller etter å ha sett rulleteksten, er hvor lang tid det tar å slå den og hvor mange kapitler den har. Totalt er det seks kapitler i spillet, og for å se hovedkredittene trenger du bare å fullføre de tre første. Du vil fullføre Kapittel 1-3 med HR (Hunter Rank) 8.

Ikke vær redd, på grunn av hvordan spillet begrenser HR etter historieoppdrag, vil du begynne å øke HR mye raskere etter de tre første kapitlene. Historien anses som fullført når du når HR 40.

Det er imidlertid litt misvisende, ettersom de tre siste kapitlene har svært lite historieinnhold, og enda færre mellomsekvenser. Hvis du vil se spillet bare for historien og karakterene, vil du ikke gå glipp av noe viktig etter de tre første kapitlene. Med andre ord, hvis du slutter å spille der, vil du ha fått et godt innblikk i hva spillet har å by på.

Hvis du vil fortsette lenger, er det fordi du vil engasjere deg mer i spillets mekanikk og ikke er redd for lengre og tøffere kamper. Kapittel 4-6 vil be deg mange ganger om å bare "Utforsk regionene og øk din HR", noe som betyr at du har frihet til å gjøre alle oppdrag og jakter du vil for å øke HR-en din, som nå er uten øvre grense.

Kapittel 4: Du starter med HR 8, og det er nye historieoppdrag når du når HR 15 og HR 20.

Kapittel 5: Du starter med HR 22, og det er nye historieoppdrag når du når HR 32 og HR 34

Kapittel 6: Du starter med HR 37 og når det siste historieoppdraget ved HR 40

Etter kapittel 6 kan du fortsette å øke HR uten flere begrensninger. Det er nye sideoppdrag, men ikke forvent nye monstre. Vel, bortsett fra de nye monstrene som vil bli lagt til gjennom DLC i løpet av de kommende månedene og sannsynligvis årene.