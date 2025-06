Monster Hunter Wilds i trøbbel - Capcoms siste hit bommer på målet

HQ

Capcom er på høyden - en jevn strøm av suksesser, både nye titler og elskede klassikere, har holdt selskapet i fremgang, og Monster Hunter-serien er intet unntak. Det er deres evige gullgås, hyllet av (nesten) alle kritikere og elsket av spillere over hele verden.

Desto mer overraskende - og ærlig talt litt trist - er det derfor å høre at det nyeste monsterjeger-eventyret for øyeblikket drukner i kritikk. Dette til tross for massiv lanseringshype og imponerende salgstall.

Så hva er det som går galt? Den største synderen ser ut til å være tekniske problemer. Spillerne klager høylytt over at Wilds blir dårligere for hver oppdatering: krasj, framerate-kaos, ustabile grafikkinnstillinger og svak progresjon er de tilbakevendende temaene. En av de mange negative Steam-anmeldelsene lyder :

"Ytelsesproblemer, utvannet gameplay, patetisk progresjon og nye 'endringer/tillegg' som ikke utgjør noe er ikke verdt full pris for et trippel-A-spill. Ytelsen blir betydelig dårligere for hver eneste oppdatering. 3060ti, 16 GB RAM, i3 12100f, og jeg får 20 eller mindre fps ved middels grafikk. Ingen økning i fps ved å senke innstillingene."

Så selv om Wilds ble lansert med rekordhøye 1,4 millioner samtidige spillere, har antallet raskt sunket - og ut fra det fellesskapet sier nå, føles spillet halvferdig. Faktisk er det forgjengeren, Monster Hunter World, som for øyeblikket topper listene med en 24-timers topp på rundt 26 000 spillere, mens Wilds sliter med å nå 17 000 i samme tidsramme.

Og dette er ikke bare en midlertidig nedgang - det gjenspeiler en bredere trend. World er fullstendig trouncing Wilds i daglig spilleraktivitet. I løpet av de siste 30 dagene har Wilds bare skrapt sammen rundt 19% positive anmeldelser på Steam, mens World fortsatt cruiser på en bunnsolid 90% positiv.

La oss håpe Capcom kan snu dette med litt TLC og hardt arbeid.

Spiller du Monster Hunter Wilds? Deler du disse negative meningene om spillets nåværende tilstand?