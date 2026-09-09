Monster Hunter: Wilds lanseres på Nintendo Switch 2 i desember

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Monster Hunter: Wilds Lanseringsdatoen for Switch 2 er nå bekreftet, og spillet kommer akkurat i tide til jul. Det nyeste spillet i Capcoms serie med kamp mellom skapninger kommer til Nintendo Switch 2 den 4. desember 2026.

Nesten to år etter lanseringen på Xbox Series X/S, PS5 og PC kommer « Monster Hunter: Wilds til en ny plattform. Lanseringen på Switch 2 ble bekreftet via dagens Nintendo Direct, og det ble også avslørt at den kommende Ascension-utvidelsen til « Monster Hunter: Wilds også kommer til Nintendo Switch 2. Antakeligvis kommer den på samme dato som på de andre plattformene.

Etter en suksessfull lansering med høye salgstall klarte ikke « Monster Hunter: Wilds å opprettholde det samme momentumet som forgjengerne, men denne lanseringen på en ny plattform kan være en måte å nå et helt nytt publikum på. Vi får se hvordan det går når spillet kommer i desember.