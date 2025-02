Monster Hunter: Wilds nådde nesten 1 million samtidige spillere på Steam

HQ

Det ser ut til at vi vil høre om Monster Hunter: Wilds som knuser noen vanvittige salgsmilepæler i løpet av de kommende timene, eller kanskje senest dagene. Vi sier dette fordi på Steam alene, overgikk spillet nesten nettopp en million samtidige spillere, med det som toppet ut for rundt en time siden på 987,482 spillere (i henhold til SteamDB). Og alt dette er i forkant av åpningshelgen, som uten tvil vil se denne toppen stige og stige og stige.

Det sprø med dette tallet er at det alt annet enn bekrefter at en million eksemplarer av spillet har blitt flyttet på PC alene, så når du også inkluderer potensielt PS5- og Xbox Series X / S-salg til det, vil det totale antallet eksemplarer som Capcom har flyttet på lanseringsdagen være massivt, og igjen, dette vil sannsynligvis bare vokse i løpet av spillets debuthelg.

Riktignok forventet vi store tall fra dette spillet, ettersom Monster Hunter for tiden er Capcoms største fisk, med Monster Hunter: World alene som står for godt over 20 millioner solgte eksemplarer. Faktisk klarte det spillet å flytte fem millioner eksemplarer i løpet av de første par ukene, så det vil være interessant å se hvor nær eller utover Wilds kommer til dette tallet.

Har du allerede startet din Monster Hunter: Wilds reise? Hvis ikke, har du planer om å sjekke ut spillet denne helgen?