Monster Hunter: Wilds Nintendo Switch 2-port lekket

Monster Hunter: Wilds kan snart være på vei til en ny plattform. Det er i hvert fall det en datamine ser ut til å peke mot, ettersom nye funksjoner som er oppdaget i koden til Monster Hunter: Wilds inneholder interessant ny informasjon.

Som lagt ut på Monster Hunter-lekkasjer subreddit, er det litt annen informasjon der for fans som vil lese om nye systemer, ferdighetssett, våpendetaljer og mer. Det som imidlertid har fanget blikket vårt, er omtalen av "nsw2" i to funksjoner, som refererer til en Upgrade Edition og plattformspesifikk behandling.

Selvfølgelig vet vi ikke sikkert om dette direkte betyr at Capcom jobber med en Nintendo Switch 2-versjon av Monster Hunter: Wilds, men det ser absolutt ut til å peke i den retningen. Monster Hunter er ikke fremmed for Switch-plattformer, og det ville derfor være fornuftig å se det siste spillet komme på den nye konsollen. Hvordan det kjører vil være en helt annen sak, men Switch 2 har allerede hatt noen magiske porter.