Monster Hunter: Wilds PC-kravene avslørt

HQ

Under gårsdagens Sony-stream fikk det etterlengtede Monster Hunter: Wilds endelig en utgivelsesdato. Men det var ikke den eneste nyheten Capcom hadde på lager.

Nå har den japanske giganten presentert PC-kravene for eventyret. Ikke alle er like fornøyde, da det ser ut til at Frame Generation brukes for å få spillet til 60 bilder per sekund, og det mangler ikke på folk på nettet som sammenligner det med situasjonen med Dragon's Dogma 2, og foreslår at Capcom burde utsette Monster Hunter: Wilds.

Sjekk ut trådinnlegget nedenfor for en fullstendig oversikt over minimums- og anbefalte innstillinger.