Monster Hunter Wilds-produsent forfremmet til sjef for hele Capcoms spillutviklingsavdeling

Monster Hunter Wilds har nok en gang brakt suksess til Capcom. Den neste store delen i serien etter Monster Hunter World hadde en enorm vekt på skuldrene for å utvide den allerede enorme spillerbasen med enklere systemer og samtidig tilfredsstille de krevende veteranene i serien. Tidlige salgstall (én million eksemplarer i løpet av de første seks timene, 1 300 000 samtidige spillere på Steam i løpet av helgen) underbygger dette, og nå har en av hovedskaperne fått en stor forfremmelse i selskapet.

Ryozo Tsujimoto, produsent av Monster Hunter Wilds og tidligere titler i serien, blir Capcoms nye Chief Product Officer (CPO), med ansvar for alle operasjoner i utviklingsdivisjonen. Dette betyr at alle franchiser nå vil rapportere til ham. Tsujimoto tiltrer sin nye stilling 1. april, når hans forgjenger Yoichi Egawa slutter for å bli president for datterselskapet Enterrise CO. I tillegg til denne styreendringen er det gjort andre endringer på toppen av Capcom, som må godkjennes på neste styremøte i juni 2025.

