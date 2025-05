Monster Hunter: Wilds resulterer i åttende år på rad med rekordsalg og overskudd for Capcom

HQ

Allerede ved lanseringen i slutten av februar ble Monster Hunter: Wilds møtt med strålende anmeldelser og skyhøyt salg, og siden har det bare rullet og gått. Når Capcom nå presenterer sin kvartalsrapport (januar - mars), viser det seg at de fortsetter sin nesten ufattelige suksess med det åttende året på rad hvor selskapet har slått rekorder i både salg og fortjeneste.

Imponerende, og det skal huskes at selskapet også kan skryte av at de har hatt økende driftsresultat i tolv år på rad. Wilds er en sterkt medvirkende faktor, og Capcom skriver :

"Som et resultat av både å tilfredsstille de sterke forventningene til fansen og vellykkede tiltak for å bygge bevissthet gjennom ulike arrangementer og andre aktiviteter, oversteg det verdensomspennende salget 10 millioner enheter, noe som bidro til inntjeningen."

Dette har også ført til en økning i salget av selskapets eldre Monster Hunter -titler, legger de til:

"... forventningen til Monster Hunter: Wilds ga momentum for pågående vekst i salget av Monster Hunter World: Iceborne og Monster Hunter Rise; som et resultat oversteg det kumulative salget av serien totalt 100 millioner enheter over hele verden, noe som bidro til å styrke merkevareverdien til Monster Hunter."

Monster Hunter: Wilds vil fortsette å selge godt i lang tid fremover, og vi kan definitivt se frem til store utvidelser. I tillegg bør det snart være tid for et nytt Resident Evil -spill - så Capcom vil fortsette å levere fremragende rapporter som dette i lang tid fremover.