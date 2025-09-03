Monster Hunter: Wilds salget hindret av "PS5-barrieren", ifølge Capcom-president

HQ

Mens Monster Hunter: Wilds har solgt en imponerende mengde eksemplarer siden lanseringen, kom mye av salget rundt hypen rundt utgivelsen. Capcom-president Haruhito Tsujimoto vet at for å få en suksess på nivå med Monster Hunter World må tallene fortsette å øke, men prisen på moderne konsoller kan forhindre et jevnt salg.

I en samtale med Nikkei (via VGC) snakket Tsujimoto om PS5, konsollen som solgte mest Monster Hunter: Wilds, og kalte den en "barriere" for spillere på grunn av prisen. "Vi fant også ut at "PS5-barrieren" er uventet stor", sa han. "Konsollen koster rundt 80 000 yen i japanske yen. Når du tar med kostnadene for programvare og månedlige abonnementer, blir det rundt 100 000 yen på kjøpstidspunktet. Dette er ikke et beløp som er lett å få tak i, spesielt ikke for yngre generasjoner. Denne situasjonen er ikke begrenset til Japan, men er lik i utlandet også."

Tsujimoto mener at selv om moderne konsoller har større teknologiske muligheter, er spillerne fortsatt kostnadsbevisste. "Nintendo Switch 2 ble lansert i juni 2025 til en pris på 49 980 yen, og responsen var bedre enn vi hadde forventet. Selv om prisene varierte fra land til land, bekreftet dette det høye nivået av kostnadsbevissthet blant vanlige forbrukere," sa han.

Tsujimoto tror at etter hvert som Monster Hunter: Wilds begynner å senke prisen i salget, vil vi se en større økning i antall enheter som blir solgt, men det kan være at mange spillere rett og slett ikke har råd til en ny konsoll, nettmedlemskap og spill til full pris lenger.