Monster Hunter: Wilds solgte 10 millioner eksemplarer i løpet av sin første måned

Suksessen til Monster Hunter: Wilds kan ikke defineres i korte trekk. Spillet debuterte i slutten av februar og har allerede blitt et av årets best rangerte spill, samtidig som det har solgt et monumentalt antall eksemplarer og hatt et enormt antall debutspillere.

Få dager etter lanseringen kunngjorde Capcom at Wilds allerede hadde solgt i åtte millioner eksemplarer, noe som er en oppsiktsvekkende prestasjon, og noe som spillet har slitt med å beholde, selv om det fortsatt har generert megasalgssuksess.

Vi sier dette fordi spillet "bare" klarte å sende ut ytterligere to millioner enheter i løpet av resten av Wilds' første måned, noe som gjorde det til en 10-millionerselger i løpet av den første måneden. Denne suksessen har ført til at Capcom har hatt sin beste måned noensinne for en ny spilllansering, med Wilds som knuste "selskapets første måneds salg" rekorder.

Med 2025 fortsatt bare en fjerdedel av veien gjennom, må vi se hvordan Wilds vil fortsette å prestere, spesielt i løpet av et år som så langt har en veldig svak andre halvdel planlagt. Selv om dette sannsynligvis vil endre seg etter sommerens arrangementer og når Rockstar endelig bestemmer seg for å ta en avgjørelse om Grand Theft Auto VI...