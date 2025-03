Monster Hunter Wilds: Tips og triks du bør kjenne til før du starter eventyret ditt

HQ

Monster Hunter: Wilds Monster Hunter Wilds er her, og det kommer med mange nye funksjoner som er ment å gjøre spillet enklere. Men Monster Hunter: Wilds -guider er fortsatt viktige, uansett om du er nykommer eller veteran, siden det er noen mekanikker som ikke er perfekt forklart, og som går utover den (ganske enkle) kampanjen, som du kan fullføre på mindre enn 15 timer.

Her har jeg plukket ut 10 tips og triks jeg gjerne skulle ha visst før jeg startet eventyret mitt på Monster Hunter: Wilds.

1. Ta deg tid til å stoppe opp i løpet av kampanjen og forbedre utstyret ditt

Monster Hunter: Wilds' hovedkampanje er designet for å være lineær: Spillet vil alltid fortelle deg hva du skal gjøre og hvor du skal gå, og vanskelighetsgraden for monstrene er ganske lav, spesielt hvis du er en veteran. Etter at du har sett rulleteksten og blir bedt om å utforske områdene og ta oppdrag som du vil, kan du oppleve en kraftig endring i vanskelighetsgraden.

Derfor anbefaler vi at du ikke suser gjennom kampanjen (som jeg gjorde). Etter noen kamper kan du stoppe opp en stund, gjøre noen valgfrie oppdrag og utforske verden. På den måten vil du samle mer materiale til å oppgradere utstyret ditt.

Du vil oppdage at de fleste av våpnene og rustningene du smidde i løpet av kampanjen, som er av lav rang, ikke vil være særlig nyttige etter at du har nådd en høy rang. Vi oppfordrer deg imidlertid til å venne deg til å besøke smeden Gemma etter noen få kamper for å lage nytt utstyr, selv om det gjør hovedoppdragene litt for enkle...

2. Bruk den ekstra plassen til sekundære våpen

En av de viktigste endringene i Wilds er muligheten til å bære et sekundærvåpen på Seikret. Du kan bytte det når som helst når du sitter på din fjærkledde venn, ved å trykke til høyre på D-paden. Og for meg var det en game changer.

Monster Hunter-spillere bruker vanligvis én våpentype gjennom hele spillet, den de føler seg mest komfortable med. Å prøve forskjellige våpen var avskrekkende før, da du bare kunne ha med deg ett til hver kamp, og du vil naturligvis ikke ta den risikoen. Nå, takket være den ekstra plassen, oppfordrer vi deg til å bære ditt foretrukne våpen som primærvåpen, og et våpen du ikke liker like godt som sekundærvåpen.

Et annet valg er å bære to våpen av samme type med ulike ferdigheter og elementskader, men vårt tips er at du prøver å bruke alle de 14 våpenklassene i spillet. Jeg har for eksempel nesten alltid brukt Switch Axe siden Wii-dagene, men nå har jeg alltid med meg et annet våpen, og jeg tvinger meg selv til å bruke det i hver kamp - selv om det noen ganger bare er i noen minutter - noe som har gjort spillet ... morsommere.

3. Bruk Auto-crafting for å få potions automatisk

Med den nye bruken av kroken for å samle ressurser på avstand, til og med fra Seikret (ved å bruke venstre avtrekker for å sikte med slyngen), er det mye enklere å plyndre naturressurser som urter eller sopp. Hvis du vil gjøre opplevelsen enda mer strømlinjeformet, kan du bruke verktøyet Auto-crafting.

Åpne menyen og deretter Crafting List. Du vil se alle oppskriftene du kjenner til, og du kan slå Auto-crafting av og på. Dette betyr at hvis du har nok ressurser, vil de automatisk bli til det aktuelle objektet mens du samler dem. Det vanligste bruksområdet er Urt: Hver gang du tar en urt, blir den til en drikk, men det finnes også andre formler:



Mega Potion: Potion og honning



Motgift: Motgift urt



Katalysator: Honning og Bitterbug



Urtemedisin: Motgift og blå sopp



4. Bruk fokusangrep på sårene til monstrene

Den nye Focus Mode er den viktigste nye spillgimmicken. Den hjelper deg med å sikte på angrepene dine og fremhever også sårene: Du vil tydelig se at de lyser rødt. Hvis du deretter bruker Focus Strike (R1/RB, til og med bue og buevåpen) på såret, vil det gi massiv skade og lamme monsteret, slik at det faller og gir deg tid til å slå hardt. Det vil imidlertid også ødelegge såret, og den delen av monsterets kropp vil bli et arr, noe som betyr at det ikke vil blø igjen.

Vårt tips er å bruke Focus Mode ofte for å oppdage sår (ikke alle er lett synlige på monstrene) og bruke Focus Strike for å gjøre mye skade.

5. Forstå de tre nye trekkene i spillet

Monster Hunter: Wilds har introdusert tre nye trekk, selv om ikke alle gjelder for de samme våpnene. Det mest åpenbare er Sneak Attack, som er en stor nyhet for spillet: Hvis du nærmer deg monsteret bakfra, uten at det ser deg, vises en melding på skjermen slik at du kan gi et massivt slag og noen ganger bedøve det.

De to andre trekkene er Power Clash og Offset Attacks. Begge er i bunn og grunn motangrep: Power Clash (også kjent som Perfect Guard) skjer når du garderer deg akkurat i det øyeblikket et monsterangrep kommer til å treffe. Dette er bare mulig å gjøre med våpen som kan beskytte (ved å bruke R-knappen). Disse er Great Sword, Sword and Shield, Lance, Gunlance, Charge Blade og Heavy Bowgun.

Offset-bevegelser er mer risikable, ettersom de krever at du setter inn et angrep samtidig som du blir truffet av monsteret. Våpnene som er oppdaget for å kunne bruke disse angrepene, er hammer, bryterøks, stort sverd, tung buepistol og jakthorn. Hver av dem har en spesifikk kombinasjon som kan utføre disse angrepene, og som fungerer som en parade.

6. Ikke glem å spise før du går på jakt

Mat er alltid en stor del av Monster Hunter. Det er synd at Calicos ikke lenger har en kantine der du kan bestille mat. I stedet må du bruke grillmenyen i teltet ditt (både i baseleirer og midlertidige leirer). Men du kan også bruke den bærbare grillen i vesken din, som er noe du automatisk har med deg hele tiden.

Du har ubegrenset med hovedingredienser: Kjøtt, fisk og grønnsaker, som øker angrep, utholdenhet og helse. Du kan legge til andre ingredienser for å få ekstra ferdigheter, og du kan også legge til "prikken over i-en", for eksempel honning, som er de eneste ingrediensene som kommer fra vesken din.

En siste ting å merke seg: Selv om du alltid har med deg den bærbare grillen og andre gjenstander med ubegrenset bruk, kan du aktivere og deaktivere dem i veskemenyen ved å trykke X/B på ikonet. Det er en måte å redusere listen over gjenstander mens du jakter, og kvitte deg med ikoner du vanligvis ikke bruker, som fangstnett, kikkert, kapper... Pass på at du ikke går glipp av den: å lage mat er et must i dette spillet.

7. Husk å ta med deg forsyningsgjenstandene!

Med den nye dynamikken i spillet, en halvåpen verden, er de tradisjonelle "røde og blå kistene" hvor man kan hente forsyninger fra leiren fra tidligere spill borte. I stedet får du tilgang til forsyninger (for det meste medisiner og rasjoner) mens du rir på Seikret. Bruk venstre på D-Pad for å få tilgang til forsyningsmenyen, ikke glem at du har dem!

Alma vil også ofte fortelle deg med stemmen når nye forsyninger er lagt til, noe som skjer under jaktene, samt hver gang du dør og blir "fraktet" tilbake til leiren.

8. Bruk feller og tønner

Feller blir sjelden snakket om eller forklart i løpet av spillet, hovedsakelig fordi det ikke er noen fangeoppdrag etter postspillet. Men Calico bruker feller hele tiden, og du kan også bruke dem.

Det finnes to typer feller. Du setter dem på bakken, og monstrene snubler i dem. I fangstoppdrag - som er sjeldne - må du bruke Tranq-bomber for å fange dem, men du kan bruke feller i jaktoppdrag for å gjøre massiv skade uten risiko ... eller ved å bruke store bombetønner og plassere dem ved siden av monsterhodet (du kan sprenge det med mindre, gule tønnebomber, kastekniver eller direkte treff med våpenet ditt).

Det finnes to typer feller: Sjokkfelle krever felleverktøy og tordenkule. Fallgruvefelle krever Felleverktøy og Nett. Du kan lage et nett med eføy og edderkoppnett. Du kan bare kjøpe et Trap Tool, det koster 100z i butikken.

9. Sjekk Monster Field Guide ofte

Hver gang du kjemper mot et nytt monster, oppdateres feltguiden. Du finner den på Pause-menyen, der du kan skille mellom store og små monstre, samt fisk og endemisk liv. Her finner du interessant informasjon, blant annet om hvor mange monstre av den aktuelle arten du har jaktet på eller fanget.

Bortsett fra andre stort sett ubrukelige, men kule data som størrelsen på dyrene og opplåsbare titler etter at du har jaktet på 20-50 monstre av hver art, kan du se nyttig informasjon som svake punkter, anbefalte elementærangrep, effektive statuseffekter og materialer og hvor ofte de dukker opp, delt inn i lav og høy rang når du er ferdig med spillet.

10. Den største utfordringen kommer etter rulleteksten

Spillets hovedhistorie er sjokkerende kort til å være et Monster Hunter-spill, eller et JRPG for den saks skyld. Hvis du går raskt frem, vil du sannsynligvis fullføre den på 12-15 timer. Det virkelige spillet begynner imidlertid etter det. Du kommer bare gjennom tre kapitler før du når rulleteksten, men det er flere kapitler (samt historieslag og monstre) etter det. Og selvfølgelig låser du opp High Rank rustning, som er den viktigste grunnen til å gjenta monstre om og om igjen.

For å være ærlig, selv om spillet absolutt er flott, var hovedhistorien litt av en skuffelse. Jeg hadde det imidlertid mye morsommere når spillet rett og slett ber deg om å gjøre oppdrag av fri vilje og øke jegerens rang. Du vil finne tøffere kamper, du vil nyte å utforske lokalitetene mer uten å følge en eneste sti, og til og med noen overraskelser... Så vårt siste og viktigste tips er ... fortsett å spille etter rulleteksten!