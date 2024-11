Monster Hunter: Wilds utviklerne lover at beta-problemer ikke vil være i det endelige spillet

HQ

Den åpne betaversjonen av Monster Hunter: Wilds fant sted i forrige uke, og den viste seg å være utrolig populær. I løpet av de første timene etter at den var tilgjengelig for nedlasting, strømmet hundretusener av spillere til Steam, noe som gjorde den til en av de mest populære lanseringene på plattformen.

Men som spillerne snart oppdaget, var ikke versjonen av spillet de spilte perfekt. Det var en del tekniske problemer å finne, men utviklerne er sikre på at de ikke vil være med i den endelige versjonen av spillet.

"Vær oppmerksom på at det endelige produktet fortsatt er under utvikling. Visse aspekter som spillspesifikasjoner og balanse kan variere i fullversjonen. Vi er forpliktet til å sikre kvaliteten på det endelige produktet," skriver Capcom i et Steam-innlegg.

Det er bare noen måneder igjen til spillet lanseres, men bortsett fra de tekniske problemene ser det ut til at spillerne i stor grad har latt seg imponere av det de har sett, når de ikke har måttet forholde seg til low-poly-monstre og dårlig ytelse.