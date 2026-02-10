Monster Hunter Wilds vil få en Sunbreak / Iceborne-lignende utvidelse

HQ

Capcom har fortsatt store planer for fremtiden til Monster Hunter Wilds. I en nylig oppdatering delte produsent Ryozo Tsujimoto massevis av detaljer om hva den umiddelbare fremtiden bringer for actionspillet, inkludert planer om å legge til 10-stjerners Arch-Tempered-monstre, et Monster Hunter Stories 3-samarbeidsarrangement, et jubileumsarrangement og mer. Men dette var neppe de mest spennende avsløringene av dem alle...

Det ble også nevnt at Capcom jobber hardt med en "storskala utvidelse" for Monster Hunter Wilds, noe som vil debutere og fungere på samme måte som Sunbreak- og Iceborne-utvidelsene for henholdsvis Monster Hunter Rise og Monster Hunter World.

Vi får ikke vite så mye mer om utvidelsen utover dette ennå, bare at den vil bli avslørt til sommeren. Med tanke på at Capcom har jobbet med Geoff Keighley mange ganger tidligere for Monster Hunter Wilds, må man anta at vi vil møte denne utvidelsen på enten Summer Game Fest eller Gamescom Opening Night Live da.

