Monster Hunter: World hadde sin beste dag på mange år

Det er ikke så ofte at et spill kan vise til noen av sine høyeste spillertall flere år etter den opprinnelige utgivelsen, men det er nettopp det som har skjedd med Monster Hunter: World.

For å sparke i gang det nye året har Capcoms actionspill trukket til seg det største antallet spillere på PC på over tre år, og SteamDB avslører at spillet hadde 136 187 spillere i går, 1. januar. Dette er ikke i nærheten av spillets toppnotering på Steam, som ble oppnådd ved lanseringen for rundt seks år siden, men det er likevel en imponerende prestasjon, spesielt for en tittel som debuterte i 2018.

Når det gjelder hvorfor spillet har opplevd denne tilstrømningen av spillere, skyldes det sannsynligvis det nylige salget der det ble tilbudt til en av de laveste prisene noensinne, noe som kombinert med den nylige kunngjøringen av Monster Hunter: Wilds sannsynligvis førte til at mange strømmet til spillet for å prøve det.

Takk, PC Gamer.