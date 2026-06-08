Monster Hunter: World har nå passert 30 millioner solgte enheter

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Selv om mye av den siste tidens oppmerksomhet og overskrifter sannsynligvis er fokusert på Monster Hunter Wilds og utvidelsen som spillet snart vil motta (pluss det faktum at prosjektet kommer til Nintendo Switch 2), er det verdt å huske at Monster Hunter: World fortsatt er det mest suksessrike Monster Hunter-spillet i Capcoms portefølje.

Dette har nå blitt bevist nok en gang i en pressemelding fra det japanske selskapet, som har bekreftet at Monster Hunter: World nå har passert 30 millioner solgte enheter og er blitt Capcoms bestselgende spill gjennom tidene. En ganske imponerende prestasjon for et spill som nå er åtte år gammelt.

Med dette i bakhodet nevnes det også at Monster Hunter-serien nå har blitt solgt i 127 millioner eksemplarer, noe som betyr at World, til tross for seriens lange historie, står for nesten en fjerdedel av det totale antallet solgte eksemplarer.

Eier du et eksemplar av Monster Hunter: World, og har du bidratt til denne suksessen?