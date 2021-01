Monster Hunter-filmen slippes på DVD og Blu-ray i mars

Du ser på Annonser

Etter å ha debutert på noen kinoer i desember har det nå blitt avslørt at Monster Hunter-filmen lanseres på DVD og Blu-ray den 2. mars. En fysisk utgave av filmen har dukket opp på Amazon, men for øyeblikket ser det kun ut til at den bare kan forhåndsbestilles i Nord-Amerika. Men vi er ganske sikre på at den internasjonale lanseringen skjer rundt samme tid og vil gi mange muligheten til å se filmen for første gang.

Filmen klatret til topps hos US Box Office da den ble lansert, og dro inn $20 millioner i løpet av premierehelgen. Den har ikke fått den varmeste mottakelsen av kritikerne, dog, da den på IMDb for øyeblikket scorer 5,2, og på Metacritic 45.

Du kan ta en titt på filmens Blu-ray-cover nedenfor:

