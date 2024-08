Monster Jam Showdown

HQ

Racingspill som foregår i en åpen verden har gjort noe med meg. Jeg kan absolutt fortsatt sette pris på de som holder seg til baner og fjerner mye av opplevelsen som spesielt Forza Horizon-serien tilbyr, men jeg merker at jeg trenger litt mental omstilling når jeg innser at friheten er begrenset og jeg kastes inn i mer regelmessige løp etter løp, og når du kobler av fra alle de timene du har zoomet langs veiene mot neste destinasjon.

Den italienske utvikleren Milestone har en solid CV med racingtitler bak seg, med Hot Wheels - og MotoGP -seriene som de to største eksemplene. Disse veteranene har utviklet denne typen spill siden midten av 90-tallet, og nå er det store monstertrucker som står på menyen. Det første jeg blir imponert over er detaljnivået på disse gigantiske kjøretøyene, der Unreal Engine gjør en veldig god jobb med å male det visuelle i en slags blanding mellom realistisk og litt tegneserieaktig. Det er veldig fint som helhet, om enn med et litt plastig utseende, men jeg er definitivt imponert over det visuelle. Det flyter også godt når disse lastebilene vever seg gjennom omgivelsene. For de som kjenner til monstertrucker, er det en rekke kjente modeller her, og det er en glede å se dem så autentisk gjenskapt.

Vi blir tilbudt 10 forskjellige typer spillmoduser, og selv om variasjonen i disse konkurransene er god, handler det for det meste om å bare kjøre løp på forskjellige baner. Spillets kart, der du deltar i ulike løp, er delt inn i ulike delstater og byr på et stort utvalg av miljøer, fra snødekte landskap med forferdelige snøstormer til vakre skoger og videre til steinete fjell og ørkener. Det er imidlertid alt for velkjent, for selv om designendringene og væreffektene gjør sitt for å skape en ny opplevelse, er det ikke nok til å imponere. Det er heller ingen direkte simulering når du kjører, for selv om det er en merkbar vekt og den pene detaljen at hjulene på lastebilene liker å oppføre seg uavhengig av hverandre, er det ren arkaderacing som gjelder her. Det er ikke veldig realistisk med ganske flytende kjøretøy, til tross for størrelsen, noe som blir enda tydeligere når du kjører løpene der du må gjøre triks. Målet er å hoppe, spinne, skli og lande på en viss tid for å få poeng - og lastebilene kan oppføre seg ganske merkelig. Det er et tydelig brudd med realismen, som i stedet byr på lettbeint underholdning.

Det er veldig bra at du kan velge fritt hvor du vil gå på kartet - selv om noen løp selvsagt må låses opp - slik at du kan delta i de løpene du har lyst til. Variasjonen blir rett og slett bedre når du kan veksle mellom rene løp eller en form for konkurranse der du må være først i en viss tidsperiode. Innholdstilbudet er ikke enormt, men det er nok, og jeg har i løpet av min tid med dette satt pris på at jeg kan variere opplevelsen med både miljøer og løp.

På racerbanen er kjørefølelsen det viktigste, og det som skiller seg mest ut er det faktum at du styrer for- og bakhjulene med separate styrespaker. Det gir en herlig glideeffekt gjennom svingene, og når du mestrer det, kan du komme deg rundt på en veldig smidig måte. Du kan øke farten med en klassisk boost som du får ved å krasje inn i ting som ulike skilt på banen, og det er egentlig det eneste du trenger å gjøre når det gjelder kjøring. Det er veldig enkelt, og du kan justere både hvor vanskelige dine datastyrte motstandere skal være, samt få hjelp med styringen for de som ønsker litt assistanse. Jeg innså imidlertid raskt at den assisterte styringen kunne være mer til hinder enn til hjelp, så den ble selvfølgelig raskt slått av. Det virket imidlertid ikke alltid som om spillet ønsket å lagre disse innstillingene, så jeg måtte sjekke før hvert løp at dette virkelig var slått av... Ellers kunne jeg finne meg selv midt i et løp der assistenten mente at jeg burde svinge mer til venstre mens jeg svingte til høyre.

Spillet tilbyr også muligheten til å spille de fleste spillmodusene online og med delt skjerm, og selv om disse spillmodusene, sammen med mange utfordringer, er bra, føles spillet også litt begrenset på andre områder. Det er for eksempel ingen muligheter til å se garasjen din spesielt godt. Du kan velge hvilke tre kjøretøy som skal vises av de totalt førti lastebilene du kan samle på, og du kan justere hvilken positur de skal ha, men det er alt. Det er ingen mulighet til å se nærmere på dem, ingen informasjon knyttet til de forskjellige modellene eller deres design. Du kan aktivere spillets fotomodus hvis du vil beundre detaljene litt ekstra, men det er følelsen av at presentasjonen og menyene er litt forsømt som gjør vondt. Alt føles veldig nedstrippet og enkelt rundt selve konkurransene, noe som er synd. Det er fint å ha et racingspill som ikke kaster for mange forskjellige ting etter deg, men det gjør også at spillet føles litt for enkelt. Utviklerne har selv lovet en omfattende vei videre med mye ekstra innhold, men ja, det føles som om det mangler det lille ekstra ved lansering.

Hvorvidt du setter pris på dette, handler mye om hvor mye du setter pris på akkurat disse

kjøretøyene enn noe annet. Jeg synes absolutt at kjørefølelsen er en styrke, og det er veldig gøy å suse rundt på mange av de forskjellige banene. Men til tross for de mange spillmodusene og varierende miljøene, handler det om å velge hva man skal spille videre, og det blir veldig flatt uten noen direkte dyptpløyende presentasjon. Det var ikke behov for en direkte historie, men en slags kontekst i en slags karrieremodus hadde gjort mye for motivasjonen til å fortsette. Det er for nedstrippet, spesielt siden utfordringene du prøver å overvinne bare nevnes i en meny, og du krysser dem av én etter én. Selv valget av sjåfør er bare en anonym kvinnelig eller mannlig silhuett, og det er en av mange slike små ting som gjør at det føles som om det mangler noe i presentasjonen utover racing.

Hvis du har lengtet etter monstertrucker og å gjøre triks og kjøre om kapp med dem, fyller Monster Jam Showdown behovet ganske godt uten å være direkte spennende eller revolusjonerende på noen måte. Det er ganske morsomt og det er fremfor alt stilig og til syvende og sist et helt greit racingspill med kule kjøretøy.