Monster Jam Showdown annonsert med en første trailer

Hvis du liker store biler med enorme hjul, har Milestone noe for deg, for de har nettopp annonsert Monster Jam Showdown, et spill basert på monstertrucker. Det ser ut til å være en lettvint versjon av konseptet, med både løp i ulike miljøer og arenabaserte show.

Vi kan ikke unngå å tenke at terrengbanene til en viss grad minner oss om den klassiske Motorstorm -serien - og det er jo bare bra. Monster Jam Showdown lanseres i år til PC, PlayStation, Switch og Xbox.

Og når alt dette er sagt... sjekk ut den første traileren og skjermbildene nedenfor.