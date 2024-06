Monster Jam Showdown Forhåndsvisning: Milestone fortsetter å bevise sin fortreffelighet innen arkaderacing

Milestone Milestone er raskt i ferd med å bli en av de beste racingutviklerne i verden. Etter flere år med MotoGP-titler, flere Ride -spill, to populære Hot Wheels Unleashed -prosjekter og et dryss av Monster Energy Supercross, har Milestone et bredt utvalg av racingopplevelser å velge mellom på tvers av arkade- og simuleringsområdet. I august i år legger utvikleren til en ny serie, en serie som bruker en annen type kjøretøy enn vi er vant til, men som samtidig drar nytte av erfaringene fra utviklingen av Hot Wheels -spillene.

Jeg snakker selvfølgelig om Monster Jam Showdown. Offroad-arkaderaceren kommer til PC og konsoller i slutten av august, og med den utgivelsesdatoen et par måneder unna fikk jeg sjansen til å dykke ned i spillet under min tid i Los Angeles for Summer Game Fest. Forhåndsvisningen var veldig kort, men i løpet av økten fikk jeg snuse på noen av de forskjellige spillmodusene og alle de tre tilgjengelige regionene, samtidig som jeg ble mer og mer kjent med kjøremekanikken.

Monster Jam Showdown er basert på Monster Jam, noe som betyr at du får tilgang til en hel rekke monstertrucker du kan kjøre. Enten det er Earthshaker, El Toro Loco, Grave Digger, Sparkle Smash, Yeti, Zombie, Pirate's Curse, eller kjøretøyet jeg valgte, Megalodon, det er mange alternativer å velge mellom. Alle lastebilene virker svært detaljerte, noe som blir tydeligere og tydeligere etter hvert som du kommer inn i et løp og ser skadene og ødeleggelsene motoren river dem i stykker til bare en metallramme står igjen hver gang du kolliderer med omgivelsene eller en rivaliserende racer.

Siden dette er et monstertruck-racingspill, er ikke mekanikken like smidig og responsiv som i andre racingtitler. Disse lastebilene har svært lite downforce og enorme mengder dreiemoment, og de glir med minimal input, noe som betyr at uansett terreng føles det alltid som om du glir rundt på banen og sliter med å holde deg til en racinglinje og å unngå krasj. Det er definitivt et spill som krever en tilvenningsperiode, da disse lastebilene føles som om de ligner mer på vannscootere med hvordan de håndterer seg enn vanlige firehjulsbiler. Dette var definitivt noe jeg hadde litt problemer med da jeg fikk en forhåndsvisning av spillet, spesielt da Milestone ga meg i oppgave å mestre de luftbårne kontrollene som lar deg justere hvordan lastebilen din beveger seg gjennom luften for enten å gjøre noen triks eller i stedet lande trygt etter et hopp. Dette systemet dreier seg om å bruke de analoge spakene som orienteringsspaker og vil, i likhet med de grunnleggende kjøresystemene, kreve litt øvelse for å mestre.

Ser vi på de spillbare regionene, har Milestone valgt å tilby tre steder. Colorado er mer fjellaktig og byr på mange grusveier, Death Valley har et tørrere klima med mange steinete hindringer og farer som må unngås, og Alaska introduserer en frossen ødemark å skli og gli gjennom. Alle har sine egne utfordringer, men jeg merket ingen stor forskjell i hvordan kontrollene og kjøremekanikken ble endret avhengig av region. Lastebilene føltes som en håndfull å kjøre uansett om det var på is, jord eller gjørme. Det jeg vil si om stedene er at de er visuelt veldig forskjellige og byr på mye i sine unike presentasjoner.

Monster Jam Showdown vil inneholde 10 spillmoduser ved lansering, hvorav tre jeg hadde luksusen til å teste. Den mer tradisjonelle Circuit Racing ber deg om å konkurrere mot en samling andre syklister i et oppgjør over flere runder. Hvis du har spilt et racingspill i det siste, vil denne modusen føles veldig kjent. Head-to-Head er også veldig lett å visualisere, ettersom dette er et bokstavelig talt en-mot-en-løp mot en rivaliserende lastebil. Det er ikke så mye å legge til her. I Freestyle -modusen blir imidlertid luftmekanikken virkelig satt på prøve. Ideen i denne modusen er å vinne ved å samle den beste poengsummen ved å opprettholde en kombinasjon opptjent ved å ødelegge reklametavler og andre ødeleggbare gjenstander, ved å fullføre drift og gjøre en og annen flip og triks når du er i luften. På grunn av min manglende evne til å mestre luftmekanikken under forhåndsvisningen, og fordi jeg fortsatt forsøkte å få tak i kjøresystemet, var jeg avskyelig i denne modusen og mislyktes fullstendig, men det beviser at det er mye mer i dette spillet enn det som kan virke tilgjengelig på overflaten.

Når du legger til alle disse modusene, stedene, tilgjengelige lastebiler og kontrollmekanikkene og matcher dem med boosting-systemer og en rekke online og offline flerspillerelementer, virker det ganske klart at Milestone er på sporet av nok en arkaderacingvinner her. Monster Jam Showdown har ikke presisjonen til Hot Wheels Unleashed -spillene, men det tilbyr noe unikt, og det vil uten tvil interessere mange når det kommer til PC og konsoller om et par måneder.