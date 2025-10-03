Monster: The Ed Gein Story

HQ

"Bare en mor kan elske deg, Eddie."

Det incestuøse, manipulativt forvridde, psykologisk torturerende forholdet mellom en ung Ed Gein og hans kontrollerende mor, på landsbygda like utenfor La Crosse, Wisconsin, er der den tredje sesongen av Netflix-serien Monster tar til. Året er 1944, og Ed hamrer ihjel storebroren Henry etter at han har kunngjort at han har tenkt å forlate gården, rømme fra den psykotiske moren og starte et nytt liv et annet sted, langt borte. Det er der og da at morderen Ed blir født. Da han for første gang innser hvor lett det egentlig er å unnslippe lovens lange arm og leve et liv uten reelle forpliktelser, restriksjoner, forbud, plikter eller må-påbud. Resten er, som vi sier, historie. En mye omtalt og veldokumentert historie om mannen som fortsatt beskrives som kriminalhistoriens verste seriemorder.

Ed Gein myrdet for det meste kvinner, og en av hans mest lidenskapelige hobbyer var å lemleste dem, spise deres indre organer, flå dem, vaske huden deres og lage skinnkjoler av dem. Hans døde mor (som døde av slag kort tid etter at sønnen Henry ble funnet død hjemme på gården) ble oppbevart i en gyngestol i familiens overetasje, kledd i søndagsklær, og Ed brukte mer enn gjerne tid på å kle seg ut som sin egen døde mor i sine hjemmelagde skinnkjoler og oppføre små danser for det råtnende liket hennes. Nei, det blir ikke sykere enn dette. De sykeste hendelsene finnes ikke i kriminalhistorien, og på mange måter virker det litt rart at Netflix har ventet tre sesonger med å gå i dybden på Eddies psykotiske atferd.

Sons of Anarchys Charlie Hunnam spiller Ed, og med tanke på hvor lite jeg liker arbeidet hans i FX-seriene Pacific Rim, The Gentlemen og Rebel Moon, hadde jeg ingen forventninger om at han skulle klare å forandre seg og portrettere en dypt sinnssyk seriemorder på en tilstrekkelig interessant og ubehagelig måte. Men allerede i pilotepisoden var det tydelig at Charlie, sannsynligvis for første gang i karrieren, virkelig jobbet hardt for å portrettere en person i stedet for en skingrende, overdrevet karikatur, og det er ingen som helst tvetydighet i det faktum at han her gjør sitt livs desidert beste rolle. Hunnams portrett av Gein er like mørkt, ondt, sinnssykt, psykotisk og bisart som det er nyansert og til tider veldig mildt. Hunnam er på sitt beste når han får frem den myke siden av Ed Gein, for så, med en slags isnende uro, virkelig å gå til kjernen av hvordan en sinnssyk person mest sannsynlig fungerer. Ofte husker han ikke hva han faktisk har gjort. Han gjør sjelden noe i rent raseri, men er snarere kalkulert og rolig, noe som bare forsterker følelsen av ubehag.

Det er når Hunnam portretterer de "mykere" sidene ved Gein at han er på sitt beste. Måten han har endret utseende, aksent og stemme på, er selvsagt imponerende.

Like god er Suzanna Son som Eds kjæreste Adeline Watkins. Deres forhold begynner over en milkshake der begge ser noe... merkelig og unormalt i hverandre, noe som fører til en romanse og til slutt et slags vanvittig samarbeid der Adeline, som er interessert i fotografering, tar bilder av de motorsagskårne likene som Ed har hengt opp i sin egen låve. Kjemien mellom Suzanna og Hunnam er strålende, og de tegner et bilde av et forhold som er fylt av mørke og merkelige tolkninger av hva en ikke-psykotisk seriemorder ville sett på som sosiale normaliteter. Her er det dybde, en slags omvendt menneskelighet som skildres med stor fingerferdighet, og sammen med flott foto og suveren klipping bygges mange av de tetteste scenene opp utelukkende av forsiktig, langsom dialog spekket med underliggende spenning og intensitet. The Ed Gein Story er stram til kjernen, og ingenting er overlatt til tilfeldighetene eller lagt på klippebordet som ikke driver historien fremover. Her er det etter min mening ikke noe fluff, bare et dypt uhyggelig og fascinerende innblikk i tankene til tidenes kanskje verste seriemorder.

Det blir selvfølgelig mørkt, ubehagelig og blodig. Ikke noe for sarte sjeler.

Vi vet selvsagt at Ed Gein og hans mange drap inspirerte Alfred Hitchcock til Psycho. Den britiske filmmogulen la ikke skjul på sin dype fascinasjon for den da fengslede morderens forhold til sin råtnende mor på 1960-tallet, og baserte selvfølgelig hele historien om Norman Bates på det. Tobe Hooper baserte også mye av Motorsagmassakren på historiene om Geins blodige henrettelser, og karakteren Leatherface er helt og holdent basert på Gein og drapet på to fortapte jegere som han motorsagde til døde i låven sin, med det ene mordofferets flådde ansikt festet over sitt eget. To av episodene her (av totalt åtte) dreier seg om produksjonen av Psycho og motorsagmassakren, noe som er en dristig vei å gå og som kunne ha ødelagt nerven som Hunnam har bygget opp i rollen som Gein, men showrunner Ian Brennan navigerer fint i dette og bygger opp en fortellerstruktur som føles overraskende frisk og omskiftelig.

Norman Bates, Leatherface og Buffalo Bill i Silence of the Lambs er alle basert på historiene til Ed Gein.

Jeg likte Monster-sesongen om Jeffrey Dahmer og syntes Menendez-delen var helt grei, mens Ed Gein og historien om hans mange mord står frem som høydepunktet i denne sotsvarte serien. Med andre ord, hvis du har mage til å se noen skjære ut hjertet av mordofferet sitt og tilberede det til middag, bør du absolutt se denne.