Monster Train 2

Jeg har alltid syntes roguelike er en fascinerende sjanger. Spill som passer inn i denne sektoren kan være eksepsjonelle fra et design- og mekanisk perspektiv, men hvis det å miste all fremgang og starte fra bunnen av på slutten av et "løp" ikke er i det minste noe tilfredsstillende, kan helheten falle sammen på nesten et øyeblikk. Personlig tror jeg at nettopp dette konseptet er det som holder tilbake spill som det ellers utmerkede Blue Prince, ettersom fiasko begynner å tynge motivasjonen din og svekke interessen din for å se rulleteksten. Det er også på grunn av dette at utvikleren Shiny Shoe's Monster Train - og nå oppfølgeren - imponerer, for selv om roguelike-karakteren kan være brutal og demoraliserende, er kjernespillet så underholdende at du aldri ender opp med å bry deg for mye om å mislykkes.

For alle som ikke har spilt originalen Monster Train, fungerer denne oppfølgeren på en veldig lignende måte. Det er en nivådelt dekkbygger, noe som betyr at du kjemper en rekke kamper på en slagmark som strekker seg over tre etasjer, der målet er å nedkjempe angripende fiender før de jobber seg oppover i etasjene og angriper "hjertet" ditt, som i dette tilfellet er togets lokomotiv. Hvis lokomotivet ditt blir påført nok skade, er løpet over, men inntil det er helt ødelagt, kan du fortsette å gå videre gjennom de randomiserte nivåene, skaffe deg nye oppgraderinger og kort, og også ta nye kamper. Selve navngivningen av spillet har egentlig ikke så mye å si for spillets gameplay, ettersom toget stort sett bare er en kulisse og et miljøverktøy for å komme seg gjennom verden, og monstrene er kortene du bruker til å kjempe mot.

Når det gjelder historien, er det en, men du vil sannsynligvis ikke betale alt for mye oppmerksomhet til den. I stedet for å foregå i helvete og dreie seg om å ta tilbake det forvridde domenet, har nå engler og demoner slått seg sammen for å angripe himmelen, i et forsøk på å ta tilbake den himmelske byen fra de invaderende Titans. For å gjøre dette må du bevege deg gjennom himmelens regioner, som er definert av etapper som hver inneholder tilfeldige møter (for eksempel en butikk, en mulighet til å skaffe nye kort, kanskje en brønn for å helbrede en del av toget ditt) og som avsluttes med et kampoppdrag. Hvis du lykkes i sistnevnte område, kan du fortsette helt til du når himmelens sentrum og begynner arbeidet med å befri byen. Igjen er det en fortelling som binder dette sammen, men du vil sannsynligvis glemme alt om det etter en time eller to, og vie oppmerksomheten og tiden din til de saftigere delene av Monster Train 2; nemlig kortstokkbyggingsspillet.

Det Shiny Shoe har bygget i denne oppfølgeren er noe av det beste kortstokkbyggingsspillet du vil komme over. Ikke bare er det fullpakket med dybde og kompleksitet, slik at du kan gjøre alle slags finurlige ting for å passe hvordan du har tenkt å spille i et løp, men det er også, av design, intuitivt og ganske greit. Dette er ikke en kortkampopplevelse som Magic: The Gathering eller Pokémon: The Trading Card Game, der du må gruble over komplikasjonene ved hvert kort og om det er sannsynlig å faktisk gjøre et trekk innenfor de brede og grå reglene. Du trenger ikke å være ekspert eller veldig pedantisk når det gjelder detaljene her, da det snarere er nærmere Hearthstone eller Gwent, der effektene er tydelig beskrevet, hvordan et kort passer inn i byggingen din er godt forklart, og den største utfordringen du vanligvis vil møte er å administrere kortstokkstørrelsen din og kutte fettet etter hvert som hver runde skrider frem.

Shiny Shoe I tillegg til å gi deg noen overraskelser underveis, kommer det som regel nye kortstokkalternativer som endrer måten du jobber på. Det er to startdekker, eller klaner som de kalles i spillet, men du kan låse opp ytterligere tre, som hver har sin egen mester, spillestil og kort. Det tar litt tid å lære seg hvordan de fungerer, men det er ikke en stor forpliktelse, og du kan enkelt bytte mellom klanene i ulike runder, og til og med kombinere to av dem som en del av en hybriddekk. Du kan for eksempel ta de mektige og motstandsdyktige dragene som finnes i Pyreborne -klanen og kombinere dem med de gale vitenskapsmennene som utgjør Lazarus League. Poenget er at det er helt opp til deg.

Når det så kommer til stykket, handler det om å skape en balansert kortstokk, en kortstokk som har de riktige mengdene med lettplasserte og ikke altfor dyre enheter, men også latterlige og farlige enheter, kombinert med nyttige og kraftige trylleformularer, rom som kan endre kampens gang, og utstyr som kan gjøre en dårlig enhet til en eksepsjonell enhet. Det kan virke enkelt nok, men i praksis lover jeg deg at kortstokken din ofte vil være stappfull av dritt, slik at du må finne ut hvordan du skal overvinne hver kamp uten å vite hva du vil trekke fra kortstokken din etter hver tur.

Igjen, tilfeldighetene og det endelige roguelike-elementet kan til tider være knusende og frustrerende, men det er også slik det er med denne typen spill. Noen runder vil føles som om verden er imot deg fra første minutt, og andre ganger vil du være på sky ni og føle deg ustoppelig helt til lykken plutselig snur. Men for Monster Train 2 betyr kortstokkbyggingen, den intuitive og enkle handlingen, hastigheten og tempoet i spillet, og det faktum at et løp aldri har en tendens til å spise opp for mye av tiden din, at det å tape føles mer som en plage enn som et spark i tennene. Du vil ønske at du slipper å begynne på nytt, men samtidig vil du glede deg like mye til å starte på nytt, og dette er uten tvil Monster Train 2s største styrke.

Shiny Shoe Monster Train fanget lyset i en flaske med det originale spillet, og denne oppfølgeren bygger bare videre på den gode formelen. For alle som leter etter et morsomt og engasjerende spill å spille i en halvtime om gangen, eller for alle som ønsker å kose seg i timevis, vil du virkelig ikke gå langt feil med Monster Train 2. Spill skal være morsomme, og det er nettopp det denne indieoppfølgeren er.