Monster Train 2 har blitt annonsert, og skal lanseres på PC og konsoller i 2025

På en litt overraskende måte har utvikleren Shiny Shoe nettopp kunngjort en oppfølger til kortstokkbyggeren Monster Train. Denne fullstendige oppfølgeren er ganske enkelt kjent som Monster Train 2, og den virkelig spennende nyheten er at den vil lanseres i sin helhet på PC, PS5, Xbox Series X / S og Nintendo Switch (uten noe ord om Switch 2 ennå) senere i år, og at det er en demo tilgjengelig for det på Steam fra og med dette øyeblikket.

HQ

Når det gjelder hva Monster Train 2 vil tilby fansen, blir vi fortalt at det vil ta oss fra helvetes dyp og inn i "overraskende nye miljøer som venter bortenfor himmelens porter" og at vi fortsatt forventes å bruke det tredelte kampsystemet, men nå for å erobre flere fraksjoner som hver har sine egne strategiske fordeler og kampstiler.

Pressemeldingen legger til: "Gå til krig mot utspekulerte nye fiendefraksjoner ved å lede fem helt nye spillbare klaner, hver med sine egne strategiske fordeler som gir alternative kampstiler. Shiny Shoe har blandet hundrevis av nye og velkjente kort i Monster Train 2, inkludert flere nye korttyper; romkort gir kraftige løft til en enkelt etasje i toget, utstyrskort gir nye krefter til individuelle enheter, og fanfavoritten klanagnostiske nøytrale kort gir enorme muligheter som kan snu en fryktelig tidevann. Nye enhetsevner har blitt lagt til i oppfølgeren, slik at spilleren kan aktivere en evne etter eget valg, noe som gir en strategisk fordel når den brukes på de rette tidspunktene."

Ellers har vi blitt fortalt at Monster Train 2 også vil inneholde noen forskjellige tillegg, inkludert togtilpasninger som kan gi forsterkninger, en Endless Mode for de som er ute etter en repeterbar utfordring, Daily og Dimension utfordringer, løpsmodifikatorer, ledertavler og mer. Alt dette vil være tilgjengelig i spillet når Monster Train 2 gjør sin ankomst på en ubestemt dato senere i år.

Sjekk ut noen skjermbilder av spillet nedenfor.