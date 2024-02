Monsters Inc. kommer til Disney Dreamlight Valley i morgen

HQ

I morgen er det duket for en stor dag for Disney Dreamlight Valley -spillere, for da kommer den siste oppdateringen av livssimuleringsspillet til Monsters Inc.. I The Laugh Floor -oppdateringen, som den kalles, debuterer både Mike Wazowski og James P. "Sulley" Sullivan i spillet, sammen med en rekke nye oppdrag og innholdstillegg basert på Pixar-serien.

Vi har fått vite at en ny dør på Realm vil åpne seg, slik at spillerne kan oppleve hvordan det er å jobbe fra 9 til 5 på Laugh Floor på Monsters Inc., og at Mike og Sulley blir med i spillet, og at det vil komme en rekke nye vennskapsoppdrag med nye godbiter med monstertema som belønning. I tillegg til en rekke Monsters Inc. kosmetikkprodukter, får vi også vite at det kommer en ny Star Path med Lovely Monsters-tema, og at spillerne kan sjekke postkassen for å finne et par freebies, nemlig Partners -statuen og Dreamlight Armor -antrekket.

Det er også planlagt noen andre mer generelle godbiter og endringer, med fokus på Scrooge McDuck's Shop, DreamSnaps-utfordringer, feilrettinger og til og med innføring av navneendringssystemer.

Disney Dreamlight ValleyDen gratis oppdateringen The Laugh Floor kommer på alle plattformer 28. februar 2024.