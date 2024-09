Monstre vil fortsatt være attraktive nok til å date i Moonlight Peaks

Moonlight Peaks er et kommende livsimulatorspill der du kan leve ut dine gotiske spilldrømmer. Å bli vampyr er bare toppen av isfjellet i dette spillet, for du får også ditt eget hus som du kan tilpasse og en by full av mennesker du kan interagere med.

Og date! Moonlight Peaks lar deg dyrke forholdet ditt, enten det er platonisk eller romantisk, med en haug med monstre. Men ikke vær redd, de kommer ikke alle til å være forferdelige mareritt. Det forklarte Art Director Mia Boas da vi snakket sammen på Gamescom.

"Vi prøver vanligvis bare å holde oss til karakterer som fremdeles ser attraktive nok ut til å date," sa hun om kunststilen. "For å ha et bredt nok utvalg til at alle kan finne noe de liker. Og jeg antar at det er viktig å ha interessante, minneverdige karakterer. Så de må ha noe man husker, noe som skiller seg ut."

Du kan gå ut på mange stevnemøter på Moonlight Peaks, men det er ikke alle som faller i god jord. For å finne ut hvordan du kan sjarmere drømmemonsteret ditt, sjekk ut hele intervjuet nedenfor :