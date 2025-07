Monstrene er blant oss i den nyeste filmen Alien: Earth

HQ

Et av de mest etterlengtede skrekkprosjektene i hele 2025 har og forblir Alien: Earth. Denne serien, som kommer fra skaperen Noah Hawley, dokumenterer hva som skjer når Xenomorph-trusselen finner veien til jorden, et problem som gjør at menneskeheten må kjempe for å forhindre en innkommende trussel på utryddelsesnivå.

Serien utforsker i utgangspunktet hvordan et skip som samler inn prøver krasjer på jorden, og ser fem forskjellige utenomjordiske prøver unnslippe. Det ser ut til å være en rekke forskjellige problemer som menneskeheten må overvinne som en del av dette, inkludert Xenomorph og en sau...?

Uansett hva situasjonen er, er det ganske klart at vi alle burde være ganske livredde, og denne gangen vil folk høre deg skrike, ettersom settingen ikke er det iskalde og ubeboelige verdensrommet, men vår egen bakgård.

Sjekk ut den siste teaseren for Alien: Earth nedenfor, pluss sammendraget, alt før premieren på Disney+ fra 13. august for oss i Europa.

"Når det mystiske forskningsfartøyet USCSS Maginot krasjlander på jorden, gjør "Wendy" (Sydney Chandler) og en sammenrasket gruppe taktiske soldater en skjebnesvanger oppdagelse som setter dem ansikt til ansikt med planetens største trussel."