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Monstropolis-temaområdet åpner i Disney World i 2027 (uten berg-og-dal-banen)

Spis på den berømte restauranten Harryhasen og møt Mike og Sulley i denne store utvidelsen av Disney World i Orlando.

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D23-arrangementet avslørte en rekke nyheter om de nye attraksjonene som kommer til Disneys temaparker rundt om i verden, blant annet Disneyland Paris og Disneyland i California, men det er Disney World i Florida som får flest nyheter. Det første av de nye områdene åpner i Disney's Hollywood Studios, en av de fire Disney-parkene i Florida, med Monstropolis som åpner i 2027.

Monstropolis, som ble annonsert for to år siden, vil ha to restauranter, en suvenirbutikk, et sceneshow og en berg-og-dal-bane. «Door Coaster», som er basert på Door Warehouse i Monsters Inc., vil ikke åpne i 2027, men på et senere tidspunkt. Resten av området vil imidlertid være klart tidligere, inkludert «Glob Theater».

Monstropolis-temaområdet åpner i Disney World i 2027 (uten berg-og-dal-banen)

Der vil den nye forestillingen «Welcome to Monstropolis», med en ny sang av Randy Newman, ha figurer som Mike og Sulley og handle om mennesker som kommer inn i Monstropolis’ verden for å «understreke hvor like monstre og mennesker egentlig er».

De andre stedene i området (der det tidligere ble holdt et nå nedlagt Muppets-show) vil være en pizzarestaurant, «Archie’s Scare Pig Pizza», og sushirestauranten «Harryhausen», slik den fremstilles i den opprinnelige filmen, med en stor animatronisk blekksprut.

Senere vil «Door Coaster» åpne. I den andre parken på anlegget, Magic Kingdom, vil det også åpne to nye områder basert på «Cars» og «Villains», med fire nye attraksjoner i hvert, noe som markerer fremtiden for Disney World-anlegget...

Monstropolis-temaområdet åpner i Disney World i 2027 (uten berg-og-dal-banen)

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Fornøyelsesparker


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