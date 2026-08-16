Monstropolis-temaområdet åpner i Disney World i 2027 (uten berg-og-dal-banen)

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D23-arrangementet avslørte en rekke nyheter om de nye attraksjonene som kommer til Disneys temaparker rundt om i verden, blant annet Disneyland Paris og Disneyland i California, men det er Disney World i Florida som får flest nyheter. Det første av de nye områdene åpner i Disney's Hollywood Studios, en av de fire Disney-parkene i Florida, med Monstropolis som åpner i 2027.

Monstropolis, som ble annonsert for to år siden, vil ha to restauranter, en suvenirbutikk, et sceneshow og en berg-og-dal-bane. «Door Coaster», som er basert på Door Warehouse i Monsters Inc., vil ikke åpne i 2027, men på et senere tidspunkt. Resten av området vil imidlertid være klart tidligere, inkludert «Glob Theater».

Der vil den nye forestillingen «Welcome to Monstropolis», med en ny sang av Randy Newman, ha figurer som Mike og Sulley og handle om mennesker som kommer inn i Monstropolis’ verden for å «understreke hvor like monstre og mennesker egentlig er».

De andre stedene i området (der det tidligere ble holdt et nå nedlagt Muppets-show) vil være en pizzarestaurant, «Archie’s Scare Pig Pizza», og sushirestauranten «Harryhausen», slik den fremstilles i den opprinnelige filmen, med en stor animatronisk blekksprut.

Senere vil «Door Coaster» åpne. I den andre parken på anlegget, Magic Kingdom, vil det også åpne to nye områder basert på «Cars» og «Villains», med fire nye attraksjoner i hvert, noe som markerer fremtiden for Disney World-anlegget...