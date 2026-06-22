Monsunen er tilbake: Det regner igjen i India

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Forleden rapporterte vi om at Mumbai i India hadde opplevd den tørreste juni på 12 år og at det ble innført rasjonering av vannforsyningen i flere områder. Årsaken? Forsinkelsen av monsunregnet, som var forventet et par uker tidligere. Nå har dette klimatiske fenomenet plutselig kommet tilbake, noe som betyr en lettelse for finanshovedstaden.

Etter en pause over det vestlige India tar regnet nå fart og beveger seg inn i deler av Maharashtra, Telangana, Chhattisgarh, Karnataka og Odisha, melder Reuters.

Denne utviklingen bør i det minste bidra til å tørke avlingene og lindre varme- og vannstresset i landet. Monsunen har alltid vært avgjørende for Indias landbruk, vannmagasiner og økonomien generelt, spesielt med tanke på at nesten halvparten av landets jordbruksarealer ikke benytter seg av vanning. Mumbai selv forventes å få monsunregn innen to dager, noe som vil sette en stopper for vannrasjoneringen.

Sesongen ligger imidlertid fortsatt godt under det normale. Som tidligere rapportert har India hatt over 42 % mindre nedbør enn gjennomsnittet i juni frem til i går, så det er mye å ta igjen. Og til tross for at monsunen er tilbake, forventes nedbøren denne uken også å ligge under det normale. Hele monsunsesongen er foreløpig prognostisert til 90 % av det langsiktige gjennomsnittet, og kilden sier at dette delvis skyldes El Niño.